Tüm Tapu Sahiplerine 15 Günlük Süre: Zorunlu Belge Talebi

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sistemde gerçekleştirdiği değişiklikler doğrultusunda, tüm tapu sahiplerinin 15 gün içinde gerekli belgeleri temin etmeleri gerekmektedir.

Yeni düzenlemeler, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) ile ilgili ayrıntıları da içermektedir. Çiftçilerin tarımsal faaliyetlerini kayıt altına almak amacıyla oluşturulan ÇKS’ye kayıt olma süreçleri, denetimlerin nasıl yapılacağı ve sistemin güncellenmesiyle ilgili düzenlemeleri kapsamaktadır.

ÇKS Kayıt Süreci ve Yenilikler

Taahhütname Kapsamındaki Araziler: Üretim yılına ait uydu görüntüleri veya tespit komisyonlarının yönlendirmesiyle kayıt altına alınacaktır.

Üretim yılına ait uydu görüntüleri veya tespit komisyonlarının yönlendirmesiyle kayıt altına alınacaktır. Mirasçılar ve Hissedarlar: Taahhütname kapsamında bulunan arazilere üretim yılı içinde itiraz etmeleri durumunda, itiraz edilen hisse oranlarına tekabül eden alanların kaydı iptal edilecektir.

Taahhütname kapsamında bulunan arazilere üretim yılı içinde itiraz etmeleri durumunda, itiraz edilen hisse oranlarına tekabül eden alanların kaydı iptal edilecektir. Verasetten Kaynaklanan Araziler: Taahhütname ile başvurulan arazilere mirasçıların ya da hissedarların itirazı durumunda, bu arazilere ait kayıtlar, içinde bulunulan üretim yılından itibaren, taahhütname süresi boyunca itiraz edilen hisse oranlarına göre sona erecektir.

15 Günlük Süre Tanındı

Tapu sahiplerine, istenilen belgeyi temin etmeleri için 15 günlük bir süre verilmiştir. Veraset yoluyla sahip olunan ve taahhütname ile başvurusu yapılan arazilere mirasçıların ya da hissedarların itiraz etmesi durumunda, bu arazilere ait kayıtlar, içinde bulunulan üretim yılından itibaren, taahhütname süresinin sonuna kadar geçerliliğini yitirecektir.

Askıya Çıkarma

Bu arazilere ait ÇKS kayıtları, üretim yılının Mart ayında il ve ilçe müdürlükleri ile muhtarlıklarda 15 gün süreyle askıya çıkarılacaktır. Mirasçılar ya da hissedarlar dışındaki itirazlar sonraki aşamalarda dikkate alınmayacaktır.

Zorunlu Belgeler

Mirasçılık Belgesi: Tapu sicilinde kayıtlı malikin vefatı durumunda, mirasçılar tarafından tescil edilmemiş araziler, intikali yapılmamış olarak değerlendirilecektir. İntikali yapılmamış arazilere yönelik taahhütname başvuruları sırasında, mirasçılar tarafından yapılan itirazlarda mirasçılık belgesi istenecektir.

Tapu sicilinde kayıtlı malikin vefatı durumunda, mirasçılar tarafından tescil edilmemiş araziler, intikali yapılmamış olarak değerlendirilecektir. İntikali yapılmamış arazilere yönelik taahhütname başvuruları sırasında, mirasçılar tarafından yapılan itirazlarda mirasçılık belgesi istenecektir. Kira Sözleşmesi ya da Taahhütname: Başvuru yapılan arazide hissesi bulunmayan kişilerden, hissedarlarla yapılmış kira sözleşmesi ya da taahhütname talep edilecektir. Veraset yoluyla ortak olunan arazilerde hisse oranlarının belirsiz olduğu durumlarda ise, tüm hissedarlarla yapılmış kira sözleşmesi ya da taahhütname istenecektir.

Tüm tapu sahipleri ve ilgili taraflar, belirtilen süre içerisinde gerekli belgeleri temin etmeli ve ilgili işlemleri tamamlamalıdır. Aksi takdirde, sistemde yaşanacak aksaklıklar ve yasal yaptırımlar ile karşı karşıya kalabilirler.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.