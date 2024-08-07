Ahmet'in Yeri'nden Büyük Kampanya: "1 Dürüm Alana 1 Bedava"

Isparta'da mangal severlerin yeni adresi Ahmet'in Yeri, lezzet dolu bir kampanyayla karşınızda! Fatih Mahallesi İyaş Şubesi'nde her çarşamba günü saat 17:00 ile 03:00 arasında geçerli olan bu kampanya ile 1 dürüm alana 1 dürüm bedava!

Kampanya Detayları:

Tarih: Her Çarşamba

Her Çarşamba Saat: 17:00 - 03:00

17:00 - 03:00 Yer: Ahmet'in Yeri, Fatih Mahallesi İyaş Şubesi

Ahmet'in Yeri, Fatih Mahallesi İyaş Şubesi Kampanya: 1 Dürüm Alana 1 Dürüm Bedava

Bu fırsatı kaçırmayın ve Ahmet'in Yeri'nin enfes lezzetlerini ikiye katlayın!

Adres: Toptancılar Sitesi, Gülcü Baba yanı, Isparta

Telefon: 0 246 228 06 00 - 0531 270 09 81

Ahmet'in Yeri, mangal keyfini Isparta halkıyla buluşturmak için sizleri bekliyor!



Not: 17:00’den sabah 05:00’e kadar açık





