MİRYOKEFALON ZAFERİ 844. YIL DÖNÜMÜ

Miryokefalon Zaferi 844. Yıl Dönümününde bu yıl pandemi nedeni ile kutlama programları yapılmayacaktır.Bizim için önemli olan Gelendost'umuzda kazanılmış zaferin tescil çalışmalarında katettiğimiz yol.Kısa süre önce Gelendost'ta Miryokefalon Türklerin Şafağı film fragman çekimlerini tamamladık ve Cumhurbaşkanlığı onayı ile Filmin tamamını çekerek şanlı tarihimizi tüm dünyaya duyuracağız.

Ayrıca Miryokefalon adını duyurmak adına Isparta Belediye Meclisi kararı ile Migros kavşağının adı değiştirilerek Miryokefalon kavşağı olarak ve Hüyük tepesi mesirelik alanın adı da Gelendost Belediye meclisi kararı ile Miryokefalon spor tesisleri ve mesirelik alan olarak değiştirildi.

Bu vesile ile bu topraklar için can vermiş Şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyorum.



Glendost Blediye Başkanı

Mehmet Sezgin