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Belediye Başkanı Başdeğirmen'den Isparta OBM ziyareti

Belediye Başkanı Başdeğirmen'den Isparta OBM ziyareti
ISPARTA
G.Tarihi: 16.09.2020 11:27
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Isparta Belediye Başkanımız Orman Bölge Müdürümüze Ziyarette Bulundu
Isparta Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen Orman Bölge Müdürümüz Refik Ulusoy’u ziyaret etmişlerdir.
Sayın Belediye Başkanımız ve beraberindeki heyeti ziyaretleri esnasında Bölge Müdürümüz Refik Uulusoy ve Isparta Orman İşletme Müdürü karşıladı.
Bölge Müdürümüz Refik Ulusoy Sayın Belediye Başkanımız ve beraberindeki heyeti makamında misafir ederek Bölge Müdürlüğümüz çalışmaları ile ilgili bilgi verdi. Daha sonra Isparta Belediyesi ve Bölge Müdürlüğümüzün birlikte yapabileceği çalışmalar hakkında fikir alış verişinde bulunuldu.
Bölge Müdürümüz Sayın Refik Ulusoy Sayın Belediye Başkanımızı ve beraberindeki heyeti ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Nazik ziyaretleri sebebiyle teşekkür etti.







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