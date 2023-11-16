MİNİA ISPARTA PROJESİ GELİYOR

Başkan Başdeğirmen: Bölgedeki Sorunları Aşmamız İçin Elbirliği Yapmamız Lazım

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Şehir Hastanesi karşısındaki esnaflarla bir araya gelerek taleplerini dinledi. Başkan Başdeğirmen, bölgedeki trafik sorunlarına yönelik çözüm önerilerini paylaşırken, Minia Isparta projesiyle bölgenin canlanacağını belirtti.

Başkan Başdeğirmen, Şehir Hastanesi'nin açılmasıyla birlikte ortaya çıkan yapılanma sürecinde yaşanan sorunları çözmek amacıyla çalışmalar yürüttüklerini ifade etti. Şehir Hastanesi önündeki üst geçide yürüyen merdiven yapılacağını, otopark oluşturulacağını ve bölgeye Minia Isparta projesiyle yeşil alan kazandıracaklarını söyledi. Minia Isparta projesi kapsamında ise şehrin tarihi yapılarının minyatürlerinin sergileneceği bir alanın oluşturulacağını belirtti.

Başkan Başdeğirmen, bölgede yaşanan trafik sorunlarını ele alırken, Şehir Hastanesi Karayolları Kavşağı'nda yaşanan problemleri çözmek için çeşitli çabalar harcadıklarını ve otopark sorununa yönelik çalışmalar yaptıklarını ifade etti. Ayrıca, esnafın öneri ve taleplerini dinleyerek, bölgedeki altyapı, ulaşım ve ticaret konularında işbirliği çağrısında bulundu.

Esnafın katılımıyla gerçekleşen bu buluşmaların, şehrin ihtiyaçlarına daha etkin çözümler üretebilmek adına önemli olduğunu vurgulayan Başkan Başdeğirmen, toplumun faydasına olan projelerin birlikte hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti. Esnaflar ise Başkan Başdeğirmen'e teşekkür ederek, şehirde yapılan hizmetleri takdir ettiklerini ifade etti.