Isparta'dan Asgari Ücret Bekletisi Açıklaması

Milyonlarca işvereni ve işçiyi yakından ilgilendiren asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Aralık ayında toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komitesi, 4 toplantı yaparak nihai kararını açıklayacak. Türkiye İş heyetinde bu yıl, farklı meslek kollarından gelerek milyonlarca asgari ücretliyi temsil edecek 4 işçiye yer verilecek.Asgari ücret zammında alt sınırın yüzde 40 olacağı kulislerde konuşulanlar arasında. Türk İş temsilcisi Osman Korkmaz, yaptığı açıklamada, asgari ücretin 20 bin lira olmasından ziyade hükümetin enflasyonla mücadele etmesi gerektiğini vurguladı. Korkmaz, işverenlerin asgari ücret artışını ürün fiyatlarına yansıtarak enflasyonu tetiklediğini belirterek, yüzde 50'nin üzerinde bir artışa karşı olduklarını ifade etti.Asgari ücretle çalışanların yeni asgari ücretlerini 2 Şubat veya 1 Şubat tarihlerinde almaları bekleniyor. Türk İş temsilcisi, görüşmelerle ilgili bir takvimin Aralık başında belirleneceğini ve Ayın sonuna doğru asgari ücretin netleşeceğini söyledi. Enflasyonla mücadele konusunda hükümetten beklentilerini dile getiren Korkmaz, bu konuda iş adamlarından da destek istedi.