Isparta CHP İl Başkanı Şenol: "Anayasa Mahkemesi'ne Yapılan Müdahale Yargıya Darbedir"

Isparta Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Vedat Şenol, Anayasa Mahkemesi'ne yapılan müdahaleyi ve yargıdaki adaletsizliği eleştirerek, bu durumu "anayasal bir darbe" olarak değerlendirdi. Şenol'un açıklamalarına göre, milletvekili Can Atalay'ın Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararına rağmen hala cezaevinde tutulmasına tepki gösterildi.

Şenol, yargıdaki durumu politikleşmiş ve hükümetin etkisi altında olan bir kurum olarak değerlendirdi. Milletvekili Can Atalay'ın başvuruları üzerine Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararı verdiğini ancak ilgili mahkemenin bu karara uymak yerine yargıtaya gönderdiğini belirtti. Yargıtay'ın da Anayasa Mahkemesi'nin kararına uymayarak suç işlediğini savundu.

Açıklamalarında "Yargıda tuz kokmuştur, çürümüştür." ifadelerini kullanan Şenol, yargının tamamen politikleştiğini ve hükümetin etkisinde olduğunu iddia etti. Bu durumun Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin anayasal kurumlarında yargıdaki kurumları yıpratma ve devre dışı bırakma anlamına geldiğini belirtti.

Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Vedat Şenol'un açıklamalarına göre, Türkiye'de yargı bağımsızlığına ve adaletine yönelik ciddi endişeler bulunmaktadır. Bu durum, siyasi tartışmaların yanı sıra demokratik kurumların işleyişine olan güveni de sarsmaktadır.

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Isparta CHP İl Başkanı Şenol, Anayasa Mahkemesi'ne müdahale yapıldığını söyledi.Bu yapılanlar yargıya darbedir dedi.İl Başkanı Şenol; '''' Dedi.2022'de 18 yıl hapis cezasına çarptırılan ve 2023 genel seçimlerinde Türkiye İşçi Partisi'nden Hatay milletvekili seçilen Can Atalay'ın halen cezaevinde tutuklu olmasına tepkiler büyüyor.Anayasa Mahkemesi milletvekili Atalay için kişi hürriyeti ve güvenliği haklarının ihlal edildiğine hükmetti.Ancak yargıtayın Anayasa Mahkemesi'nin kararına uymaması yargıda darbe söylemlerine neden oldu.Cumhuriyet Halk Partisi Isparta İl Başkanı Vedat Şenol da milletvekili Atalay'ın Anayasa Mahkemesi'nin kararına rağmen hala tutuklu kalmasına tepki gösterdi.Yargıda adaletsizlik yaşandığını söyleyen İl Başkanı Şenol, yargı artık politikleşmiş hükümetin inisiyatifine kalmış dedi.Şenol açkıklmasına şöyle devam etti; '''' Dedi.