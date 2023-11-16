Isparta CHP İl Başkanı Şenol: "Anayasa Mahkemesi'ne Yapılan Müdahale Yargıya Darbedir"
Isparta Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Vedat Şenol, Anayasa Mahkemesi'ne yapılan müdahaleyi ve yargıdaki adaletsizliği eleştirerek, bu durumu "anayasal bir darbe" olarak değerlendirdi. Şenol'un açıklamalarına göre, milletvekili Can Atalay'ın Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararına rağmen hala cezaevinde tutulmasına tepki gösterildi.
Şenol, yargıdaki durumu politikleşmiş ve hükümetin etkisi altında olan bir kurum olarak değerlendirdi. Milletvekili Can Atalay'ın başvuruları üzerine Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararı verdiğini ancak ilgili mahkemenin bu karara uymak yerine yargıtaya gönderdiğini belirtti. Yargıtay'ın da Anayasa Mahkemesi'nin kararına uymayarak suç işlediğini savundu.
Açıklamalarında "Yargıda tuz kokmuştur, çürümüştür." ifadelerini kullanan Şenol, yargının tamamen politikleştiğini ve hükümetin etkisinde olduğunu iddia etti. Bu durumun Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin anayasal kurumlarında yargıdaki kurumları yıpratma ve devre dışı bırakma anlamına geldiğini belirtti.
Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Vedat Şenol'un açıklamalarına göre, Türkiye'de yargı bağımsızlığına ve adaletine yönelik ciddi endişeler bulunmaktadır. Bu durum, siyasi tartışmaların yanı sıra demokratik kurumların işleyişine olan güveni de sarsmaktadır.
Isparta Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Vedat Şenol, Anayasa Mahkemesi'ne yapılan müdahaleyi ve yargıdaki adaletsizliği eleştirerek, bu durumu "anayasal bir darbe" olarak değerlendirdi. Şenol'un açıklamalarına göre, milletvekili Can Atalay'ın Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararına rağmen hala cezaevinde tutulmasına tepki gösterildi.
Şenol, yargıdaki durumu politikleşmiş ve hükümetin etkisi altında olan bir kurum olarak değerlendirdi. Milletvekili Can Atalay'ın başvuruları üzerine Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararı verdiğini ancak ilgili mahkemenin bu karara uymak yerine yargıtaya gönderdiğini belirtti. Yargıtay'ın da Anayasa Mahkemesi'nin kararına uymayarak suç işlediğini savundu.
Açıklamalarında "Yargıda tuz kokmuştur, çürümüştür." ifadelerini kullanan Şenol, yargının tamamen politikleştiğini ve hükümetin etkisinde olduğunu iddia etti. Bu durumun Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin anayasal kurumlarında yargıdaki kurumları yıpratma ve devre dışı bırakma anlamına geldiğini belirtti.
Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Vedat Şenol'un açıklamalarına göre, Türkiye'de yargı bağımsızlığına ve adaletine yönelik ciddi endişeler bulunmaktadır. Bu durum, siyasi tartışmaların yanı sıra demokratik kurumların işleyişine olan güveni de sarsmaktadır.
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Isparta CHP İl Başkanı Şenol, Anayasa Mahkemesi'ne müdahale yapıldığını söyledi.
Bu yapılanlar yargıya darbedir dedi.
İl Başkanı Şenol; ''Anayasa Mahkemesi'nin yargıtayın ve danıştayın çok çok üzerinde bizim anayasamızın temminatı olan bir kurumdur.
Bu kurumun yıpratılması, devre dışı bırakılması resmen anayasal bir darbedir.'' Dedi.
2022'de 18 yıl hapis cezasına çarptırılan ve 2023 genel seçimlerinde Türkiye İşçi Partisi'nden Hatay milletvekili seçilen Can Atalay'ın halen cezaevinde tutuklu olmasına tepkiler büyüyor.
Anayasa Mahkemesi milletvekili Atalay için kişi hürriyeti ve güvenliği haklarının ihlal edildiğine hükmetti.
Ancak yargıtayın Anayasa Mahkemesi'nin kararına uymaması yargıda darbe söylemlerine neden oldu.
Cumhuriyet Halk Partisi Isparta İl Başkanı Vedat Şenol da milletvekili Atalay'ın Anayasa Mahkemesi'nin kararına rağmen hala tutuklu kalmasına tepki gösterdi.
Yargıda adaletsizlik yaşandığını söyleyen İl Başkanı Şenol, yargı artık politikleşmiş hükümetin inisiyatifine kalmış dedi.
Şenol açkıklmasına şöyle devam etti; ''Türkiye'de aslında klasik darbeler olurdu işte 12 Mart, 27 Mayıs, 12 Eylül, daha sonra da Postmodern Darbe, 28 Şubat ve benzeri, en son da 15 Temmuz'daki darbe girişimi.
Şimdiki yapılan özellikle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin anayasal kurumlarında yargıdaki kurumları biliyorsunuz.
Normal mahkemeler farklıdır ama üst yargı organları danıştay, yargıtay ve anayasa mahkemesidir.
Özellikle anayasa mahkemesi yargı kurumların en tepesinde olan, özellikle bireysel olarak mahkemelerden, insanların itiraz noktası da bireysel ve kurumsal olarak anayasa mahkemesine başvurur.
Anayasa mahkemesi Türkiye'deki en yüksek yargı organıdır.
Hatay milletvekili Can Hatalay'ın başvuruları üzerine anayasa mahkemesi hak ihlali olduğuna karar verdi ve ilgili mahkemeye kararı bildirdi.
İlgili mahkemenin yapması gereken prosedür milletvekilinin cezaevinden tutukluğuna son vermekti ve milletvekilliğine kavuşması gerekiyordu.
Ama ne yaptı ilgili mahkeme? Anayasa mahkemesinin kararına uymak yerine yargıtaya gönderdi, topu attı.
Yargıtay'da da ilgili kurum zaten politikleşmiş yani yargı organı demeye bin şahit eden bir kurum halinde ve oradan çıktı biz anayasa mahkemesi suç işlemiştir diye karar verdi.
Arkadaşlar ne oluyoruz yani böyle bir şey yetkisi olmayan bir kurum kime dayanarak kimin talebi üzerine böyle bir karar alıyor?
Üzülerek söylüyoruz yargıda tuz kokmuştur, çürümüştür ve bunlar koktuğu için çürüdüğü için yargı bağımsız karar verememektedir.
Yargı tamamen politikleşmiştir. Hükümetin inisiyatifinde yürütme yargıya meclise her yere hakim olmuştur.
Hükümetin inisiyatifinde yürütme yargıda meclise her yere hakim olmuştur.'' Dedi.