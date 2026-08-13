Milyonların Dinlediği "Sürmelim" Türküsünün Gerçek Hikayesi: Sütçüler'den Doğan Bir AşkÜnlü TRT sanatçısı Uğur Önür tarafından seslendirilen ve dijital platformlarda tıklanma ile izlenme rekorları kıran "Sürmelim" türküsünün arkasındaki asıl hikaye Isparta'nın Sütçüler ilçesinde yatıyor. Milyonların severek dinlediği, yörük kültürünün yalnızlığını ve kavuşamamanın yarattığı derin hisleri anlatan bu eserin gizli kahramanı ise Hanife Dönertaş.
Dağların Kızı'nın Kaleminden Dökülen SatırlarSütçüler Kesme Köyü'nde yazılan bu popüler eserin söz yazarı olan ve yörede "Dağların Kızı" kısa adıyla da bilinen Hanife Dönertaş, türkünün önce yüreğinden sonra kaleminden dökülme sürecini tüm samimiyetiyle anlattı.
Geçmiş zamanların nostaljisini ve sevgisini günümüze taşıyan türkünün ortaya çıkış hikayesine dair öne çıkan detaylar şöyle:
- 19 Yaşında Bir Gençlik Aşkı: Dönertaş, bu unutulmaz sözleri kaleme aldığında henüz 19 yaşındaydı ve babasının dayısının oğluna aşıktı.
- İlk İcra Bir Sünnet Düğününde: Türkünün ilk kez duyulduğu yer, Abdullah İnan'ın iş adamının sünnet düğünü oldu.
- Def Eşliğinde Düğünlerin Gözdesi: Dönertaş, o dönemlerde düğünlerde eline defini alır ve "Sürmelim"i çalardı.
- Oğlan Analarından Gelen Ödül: Dönertaş'ın türküyü seslendirdiği anlarda, oğlan anaları kendisine bahşiş (fes) takarak sevgi gösterisinde bulunurdu.
"Yedi Dağdan Gül Aldım, Benim Gibi Kokmuyor..."Dönertaş'ın bizzat kendi sesinden de dinleyicilerle buluşturduğu türkünün, yüreklere dokunan o meşhur sözleri ise yıllar öncesinin temiz duygularını aynen yansıtıyor:
"İndim pınar akmıyor, Sürmelim Yeryüzüne bakmıyor, Sürmelim oy vay gelin oy Yedi dağdan gül aldım Benim gibi kokmuyor, Sürmelim oy"
"Taşlı tarla ayrıklı Yarim burma bıyıklı Çok varmayın üstüne Daha yeni yavuklu"Sahnelerde Uğur Önür'ün güçlü yorumuyla dinlediğimiz "Sürmelim", aslında sadece bir müzik eseri değil; Sütçüler topraklarından kopup gelen gerçek bir yaşanmışlığın ta kendisi. Hanife Dönertaş'ın 19 yaşındaki o heyecanı, bugün milyonlarca kişinin kalbinde aynı ritimle atmaya devam ediyor.
Haberin detayları ve Hanife Dönertaş ile gerçekleştirilen o keyifli röportajın tamamı aşağıdaki videomuzda: