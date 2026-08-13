Kırtasiye Alışverişinde Mesai Başladı: Okul Çantası Kaça Doluyor?
2026-2027 eğitim öğretim yılı 14 Eylül 2026 Pazartesi günü kapılarını açmaya hazırlanırken, öğrenci velileri için de kırtasiye alışverişi telaşı başladı.
Eğitim dönemi öncesinde veliler, okul çantası ve temel kırtasiye ihtiyaçlarını tamamlamak adına mağazalarda fiyat araştırmalarına yoğunlaştı. Paylaşılan bilgilere göre, kırtasiye masraflarındaki genel durum ve maliyet tablosu netleşti.
Ortalama Okul Çantası Maliyeti
- İçi dolu bir okul çantasının (çanta, defter, kalem, silgi, boya ve diğer temel ihtiyaçlar) velilere toplam maliyeti, tercih edilen ürünlerin marka ve kalitesine göre 2.000 TL ile 3.000 TL arasında değişiklik gösteriyor.
- Eksiksiz bir kırtasiye alışverişi yapabilmek için velilerin ortalama 2.500 TL civarında bir bütçeyi gözden çıkarması gerekiyor.
- Geçtiğimiz yıla oranla fiyatlarda yaşanan artışlar, velileri temel ihtiyaçları karşılarken ekonomik alternatiflere ve fiyat-performans ürünlerine yönlendiriyor.
Temel Kırtasiye Ürünlerinde Fiyat Aralıkları
- Okul Çantası: Kalitesine ve dayanıklılığına göre 500 TL'den başlayarak 2.500 ila 3.000 TL'ye kadar çıkabiliyor.
- Defter: Sayfa sayısı, kapak tasarımı ve türüne göre 50 TL'den başlayıp 200 TL'ye kadar alıcı buluyor.
- Kurşun Kalem: Ürün sağlamlığına ve markasına göre 7,5 TL ile 25 TL arasında değişiyor.
- Silgi: 5 TL'den başlayan etiket fiyatları, kalitesine göre 30 ila 50 TL'ye kadar ulaşabiliyor.