Bisikletin kalbi Gölcük'te atıyor! Türkiye Kupası heyecanı Isparta'da sürüyor

Isparta, Türkiye'nin en önemli bisiklet organizasyonlarından birine ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Gölcük Tabiat Parkı'nın eşsiz doğasında dün start alan Türkiye Kupası 8. Etap Puanlı Yol Yarışı, ikinci gün etaplarında da büyük heyecana sahne oldu.

Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun takviminde yer alan organizasyon, sporcuların kıyasıya mücadelesine ev sahipliği yaparken, Gölcük'ün doğal güzellikleri de yarışlara ayrı bir atmosfer kattı. Ağaçlarla çevrili parkurda pedal çeviren sporcular, dereceye girebilmek için zorlu etaplarda sınırlarını zorladı. 25 ilden 371 sporcu Isparta'da buluştu Yarışlara Türkiye'nin dört bir yanından gelen 25 farklı ilden toplam 371 sporcu katıldı. Farklı yaş kategorilerinde düzenlenen etaplarda sporcular hem puan toplamak hem de sezon sıralamasında avantaj elde edebilmek için mücadele etti.

Organizasyon, yalnızca sporcuları değil, antrenörleri, teknik ekipleri ve bisiklet tutkunlarını da Isparta'da bir araya getirerek kente önemli bir hareketlilik kazandırdı. Spor turizmine önemli katkı Doğal parkurları ve bisiklet sporuna elverişli yapısıyla dikkat çeken Isparta, son yıllarda ulusal organizasyonlara ev sahipliği yaparak spor turizmindeki iddiasını güçlendiriyor.

Gölcük Tabiat Parkı'nda gerçekleştirilen Türkiye Kupası yarışları da hem şehrin tanıtımına katkı sağlıyor hem de spor turizminin gelişmesine önemli destek sunuyor. Mücadele nefes kesti Start anından finiş çizgisine kadar büyük çekişmeye sahne olan etaplarda sporcular, yüksek tempoda pedal çevirirken izleyenlere de heyecan dolu anlar yaşattı. Organizasyonda görev alan hakemler, teknik ekipler ve gönüllüler yarışların sorunsuz şekilde devam etmesi için yoğun mesai harcadı.

Türkiye Kupası 8. Etap Puanlı Yol Yarışı, kalan etapların ardından dereceye giren sporcuların ödüllendirilmesiyle sona erecek.



Foto Galeri: Gölcük Tabiat Parkı'nda düzenlenen Türkiye Kupası 8. Etap Puanlı Yol Yarışı'ndan birbirinden renkli kareler...