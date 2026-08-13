SDÜ'nün Dev Yemekhane Projesinde Sona Gelindi

SDÜ'nün Dev Yemekhane Projesinde Sona Gelindi
ISPARTA
G.Tarihi: 11.08.2026 22:09
985404 Okunma
0

SDÜ'nün Dev Yemekhane Projesinde Sona Gelindi

Süleyman Demirel Üniversitesinde (SDÜ) artan öğrenci ve personel sayısının yemek ihtiyacını karşılamak üzere projelendirilen dev bütçeli Doğu Yerleşkesi Yemekhane projesinde inşaatın yüzde 84'ü tamamlandı. Tesisin yeni akademik yılda hizmet vermeye başlaması hedefleniyor.

Süleyman Demirel Üniversitesi Doğu Yerleşkesi Yemekhane binası projesi yatırımında sona yaklaşıldı. İlk inşaat sürecinin ardından yapımına hız verilen tesisin, eylül ayından sonra öğrencilere ve personele kapılarını açması planlanıyor.

Projenin Maliyeti ve Kapasite Detayları

Süleyman Demirel Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından yürütülen projenin altyapı ve kapasite detayları netleşti:

  • Aralık 2024'te ikmal inşaatı ihalesine çıkılan bina için yüklenici firmayla sözleşme imzalanarak yer teslimi yapıldı.

  • Toplam maliyeti 305 milyon 874 bin lira olan projenin 2026 yılı içerisinde tamamlanması hedefleniyordu.

  • Yaklaşık 21 dönümlük alana inşa edilecek olan komplekste dev mutfak alanları, ana yemek salonları, akademik ve idari personel salonları ile bir adet tercihli yemek restoranı yer alacak.

  • Tesis normal şartlarda günde 30 bin kişiye yemek hizmeti verecek kapasiteye sahip olacak.

  • Olası bir afet durumunda ise tesisin kapasitesi 100 bin kişiye yemek sağlayabilecek şekilde planlandı.

  • Yemekhanede aynı zamanda Aşçılık bölümü için özel bir uygulama laboratuvarı da kurulacak.

  • Aşçılık bölümü öğrencileri bu sayede araştırma ve geliştirme mutfağında uygulamalı eğitim alabilecek.

  • İnşaatı yüzde 84 oranında tamamlanan tesis için büyük ölçüde taşıma işlemlerine de başlandı.

"İhtiyaç Halinde Üniversite Dışına da Hizmet Verecek"

Projenin yalnızca üniversite ile sınırlı kalmayabileceğini belirten Süleyman Demirel Üniversitesi Strateji Daire Başkanı Mehmet Turşucu, sosyal tesisin ihtiyaç duyulması halinde üniversite dışına da yemek hizmeti sunabileceğini anlattı. Turşucu, projenin Isparta'ya da hizmet verebilecek önemli bir yatırım olarak değerlendirildiğini vurguladı.

2026 Yılı Bütçe Gerçekleşmeleri Açıklandı

Mehmet Turşucu, üniversitenin güncel finansal durumuna ve bütçe ödeneklerine ilişkin detayları da paylaştı:

  • 2026 yılı başlangıç ödeneği 712 milyon TL olarak belirlendi.

  • Eklenen ödeneklerle birlikte üniversitenin toplam ödeneği 751 milyon 998 bin liraya ulaştı.

  • Haziran ayı itibarıyla yapılan toplam harcama 163 milyon TL olarak kaydedildi.

  • Harcama oranı güncel verilere göre yüzde 22 seviyesinde gerçekleşti.

  • Bütçe kapsamında eğitim, sağlık ve araştırma sektörlerinde de çeşitli projelerin yürütülmeye devam ettiği bildirildi.

Yazdır
Yorumlar 0
Onay Bekleyenler 0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Motorinde ÖTV geçici olarak sıfırlandı
Liselere Geçişte Son Viraj: LGS 2. Nakil Dönemi Sona Erdi!
Başkan Başdeğirmen'den Zemin Etüdü Vurgusu
Isparta'da Yangın Riskine Karşı Yeni Tedbirler Alındı!
Isparta Sokaklarında Altın Günü Tartışması: O Tabaklar Sağlığa Zararlı Mı?
ITSO Başkanı Metin Çelik Açıkladı: Isparta İçin Hangi Dev Projeler Hayata Geçti?
ISUBÜ'nün Eski Binaları Teknoloji Üssü Oluyor
Isparta'da Yazlık Sinema Nostaljisi: Çocuklar Mest Oldu!
Isparta Valisi'nden 'Katliam' İddiasına Sert Yanıt!
Camiden Yangın Anonsu: Köylüler Faciayı Önledi
Vatan'da Korkutan Gece Kazası: 2 Yaralı
Isparta'da Gece Yarısı Dehşeti: Kadınların Etrafında Drift!
Keçiborlu-Isparta karayolunda korkutan yangın...
Milyonluk Filo Genişlerken Isparta'da O Hizmet Lüks Oldu: Vatandaş 'Tanıdık' Arıyor!
Isparta'da Deprem Toplanma Alanınız Nerede?
SDÜ'nün Dev Yemekhane Projesinde Sona Gelindi
Kırtasiye Alışverişinde Mesai Başladı: Okul Çantası Kaça Doluyor?
Eğirdir Karayolunda Hareketli Dakikalar: Kaza Sonrası Yangın Çıktı
Eğirdir'de Peş Peşe Kazalar: 1 Yaralı
Senirkent Ayazmana Mesire Alanı yenilendi, hizmete açıldı
Isparta hangi deprem riskleri öne çıkıyor?
Isparta’da hangi mesleklerde eleman açığı var?
Isparta’nın simge tesislerinden biri yıkılıyor: Yerine yenisi yapılacak
Isparta’da TOKİ inşaatında çatı eylemi: İşçiler alacakları için çatıya çıktı
Isparta'da Kışlık Salça Telaşı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

FOTO GALERİ

ET YİYEN ÜRKÜTÜCÜ BİTKİLERET YİYEN ÜRKÜTÜCÜ BİTKİLER
Yurdum insanından Karpuz SanatıYurdum insanından Karpuz Sanatı
Türkiye'de birbirinden komik ilanlarTürkiye'de birbirinden komik ilanlar
DÜNYANIN EN BÜYÜK YÜK TAŞIMA ARAÇLARIDÜNYANIN EN BÜYÜK YÜK TAŞIMA ARAÇLARI
Yurdum insanı ve güldüren mekan isimleriYurdum insanı ve güldüren mekan isimleri
Gelin arabalarındaki komik yazılarGelin arabalarındaki komik yazılar
Birbirinden komik çakma markalarBirbirinden komik çakma markalar
ET YİYEN ÜRKÜTÜCÜ BİTKİLERYurdum insanından Karpuz SanatıTürkiye'de birbirinden komik ilanlarDÜNYANIN EN BÜYÜK YÜK TAŞIMA ARAÇLARIYurdum insanı ve güldüren mekan isimleriGelin arabalarındaki komik yazılarBirbirinden komik çakma markalar
REKLAMLAR
POPÜLER HABERLER
Eğirdir Gölü İçin Dev Koruma Projesi
Eğirdir Gölü İçin Dev Koruma Projesi
Senirkent Ayazmana Mesire Alanı yenilendi, hizmete açıldı
Senirkent Ayazmana Mesire Alanı yenilendi, hizmete açıldı
Uçan balıklar gerçekten uçuyor mu? İşte denizlerin en şaşırtıcı canlılarından biri
Uçan balıklar gerçekten uçuyor mu? İşte denizlerin en şaşırtıcı canlılarından biri
TOKİ'den Isparta'da Esnek Ödeme Seçenekleriyle Ev ve İş Yeri Satışı
TOKİ'den Isparta'da Esnek Ödeme Seçenekleriyle Ev ve İş Yeri Satışı