SDÜ'nün Dev Yemekhane Projesinde Sona Gelindi

Süleyman Demirel Üniversitesinde (SDÜ) artan öğrenci ve personel sayısının yemek ihtiyacını karşılamak üzere projelendirilen dev bütçeli Doğu Yerleşkesi Yemekhane projesinde inşaatın yüzde 84'ü tamamlandı. Tesisin yeni akademik yılda hizmet vermeye başlaması hedefleniyor.

Süleyman Demirel Üniversitesi Doğu Yerleşkesi Yemekhane binası projesi yatırımında sona yaklaşıldı. İlk inşaat sürecinin ardından yapımına hız verilen tesisin, eylül ayından sonra öğrencilere ve personele kapılarını açması planlanıyor.

Projenin Maliyeti ve Kapasite Detayları

Süleyman Demirel Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından yürütülen projenin altyapı ve kapasite detayları netleşti:

Aralık 2024'te ikmal inşaatı ihalesine çıkılan bina için yüklenici firmayla sözleşme imzalanarak yer teslimi yapıldı.

Toplam maliyeti 305 milyon 874 bin lira olan projenin 2026 yılı içerisinde tamamlanması hedefleniyordu.

Yaklaşık 21 dönümlük alana inşa edilecek olan komplekste dev mutfak alanları, ana yemek salonları, akademik ve idari personel salonları ile bir adet tercihli yemek restoranı yer alacak.

Tesis normal şartlarda günde 30 bin kişiye yemek hizmeti verecek kapasiteye sahip olacak.

Olası bir afet durumunda ise tesisin kapasitesi 100 bin kişiye yemek sağlayabilecek şekilde planlandı.

Yemekhanede aynı zamanda Aşçılık bölümü için özel bir uygulama laboratuvarı da kurulacak.

Aşçılık bölümü öğrencileri bu sayede araştırma ve geliştirme mutfağında uygulamalı eğitim alabilecek.

İnşaatı yüzde 84 oranında tamamlanan tesis için büyük ölçüde taşıma işlemlerine de başlandı.

"İhtiyaç Halinde Üniversite Dışına da Hizmet Verecek"

Projenin yalnızca üniversite ile sınırlı kalmayabileceğini belirten Süleyman Demirel Üniversitesi Strateji Daire Başkanı Mehmet Turşucu, sosyal tesisin ihtiyaç duyulması halinde üniversite dışına da yemek hizmeti sunabileceğini anlattı. Turşucu, projenin Isparta'ya da hizmet verebilecek önemli bir yatırım olarak değerlendirildiğini vurguladı.

2026 Yılı Bütçe Gerçekleşmeleri Açıklandı

Mehmet Turşucu, üniversitenin güncel finansal durumuna ve bütçe ödeneklerine ilişkin detayları da paylaştı: