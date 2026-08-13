Isparta sokaklarını 6 yaşındaki Hilal’in renkleri süslüyor

Isparta’da 6 yaşındaki Hilal Duman’ın pastel boyalarla yaptığı çizimler, sokakları adeta küçük bir açık hava sanat galerisine dönüştürdü. Görenlerin yüzünü gülümseten renkli resimler, sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

Isparta’da yaşanan bu küçük ama anlamlı an, gören herkesin içini ısıttı. Henüz 6 yaşında olan Hilal Duman, eline aldığı pastel boyalarla kaldırım ve yürüyüş yollarına birbirinden renkli çizimler yaptı. Güneşler, bulutlar, çiçekler, deniz canlıları ve hayal dünyasından çıkan birçok figür, beton zemini rengarenk bir tabloya çevirdi.

Ailesinin cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde, küçük Hilal’in büyük bir dikkat ve heyecanla çizim yaptığı görülüyor. Etrafına saçılmış pastel boyalar ve ortaya çıkan renkli şekiller, çocukların hayal gücünün ne kadar sınırsız olduğunu bir kez daha gösterdi.

Beton zemin bir anda masala dönüştü

Küçük sanatçının çizimleri arasında mor denizanaları, sarı güneşler, mavi bulutlar, çiçekler ve sevimli hayvan figürleri dikkat çekiyor. Özellikle kaldırım boyunca uzanan renkli kompozisyon, sıradan bir yürüyüş yolunu masalsı bir görünüme büründürdü.

Mahalle sakinleri de bu renkli görüntülere kayıtsız kalmadı. Yoldan geçen birçok kişi çizimleri durup incelerken, bazı vatandaşlar küçük Hilal’i tebrik ederek fotoğraf çekti.

“Sokakları güzelleştirmek istedi”

Ailesinin verdiği bilgiye göre Hilal Duman, resim yapmayı çok seviyor ve sokakları daha renkli hale getirmek istediği için pastel boyalarıyla dışarı çıktı. Ortaya çıkan görüntüler ise kısa sürede çevrede ilgi odağı oldu.

Çocukların sanata yönlendirilmesinin önemine dikkat çeken vatandaşlar, bu tür etkinliklerin hem çocukların gelişimine katkı sağladığını hem de şehir yaşamına güzellik kattığını ifade etti.

Isparta’da 6 yaşındaki Hilal’in pastel boyalarla oluşturduğu bu küçük sanat sergisi, bazen bir çocuğun hayal gücünün koca bir sokağı değiştirmeye yettiğini gösterdi.





