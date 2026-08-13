ISPARTA'NIN DEV PROJESİ 'ROSARIUM' YILLAR SONRA YENİDEN GÜNDEMDE!

ISPARTA'NIN DEV PROJESİ 'ROSARIUM' YILLAR SONRA YENİDEN GÜNDEMDE!
ISPARTA
G.Tarihi: 06.08.2026 22:55
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ISPARTA'NIN DEV PROJESİ 'ROSARIUM' YILLAR SONRA YENİDEN GÜNDEMDE!
Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait olan ve yıllardır atıl durumda bekleyen İstanbul yolu üzerindeki fuar alanı, "Rosarium" projesiyle yeniden hayat bulmaya hazırlanıyor. İl Genel Meclisi, dev ticaret merkezi yatırımını tekrar gündemine alarak çalışmalara başladı.
 
Isparta'da 2016 yılında çalışmalarına başlanan ancak bir türlü hayata geçirilemeyen Rosarium projesi için umut ışığı yeniden doğdu. Toplam 65.727 metrekarelik devasa bir alana sahip olan fuar alanının, İl Özel İdaresine sürekli gelir sağlayacak bir ticaret merkezine dönüştürülmesi hedefleniyor.
 
Stratejik Konum ve Bölgesel Kalkınma Hedefi
 
Günde binlerce aracın geçtiği Isparta-Ankara, Isparta-İzmir ve Isparta-İstanbul karayolunun kenarında ve Organize Sanayi Bölgesi bitişiğinde yer alan projenin, ilimizin sosyo-ekonomik gelişimine büyük katkı sunması bekleniyor. Projenin öne çıkan detayları ise şu şekilde:
 
  • Geniş Kapsamlı Mimari: Proje kapsamında yatay mimariden oluşan dükkanların ve sosyal tesislerin bulunduğu bir ticari merkez yatırımı planlanıyor.
  • Örnek Alınan Model: Afyonkarahisar'da bulunan Afium projesi örnek alınarak tasarlanan merkezde, Isparta'nın tarihi, turistik ve kültürel değerlerinin de tanıtılması amaçlanıyor.
  • Bölgedeki Tek Tesis: Afyonkarahisar'dan Antalya'ya kadar olan yol ağında bu büyüklükte bir tesis bulunmaması, projeyi bölgesel açıdan son derece cazip hale getiriyor.
  • Dev İstihdam Kapısı: O dönemde yapılan planlamalara göre projenin yaklaşık 5000 kişiye istihdam sağlaması hedefleniyordu.
Pandemi Nedeniyle Rafa Kaldırılmıştı
 
Projenin uygulanması için geçmiş meclis toplantılarında arsa takasları, kamulaştırma çalışmaları ve encümen yetkilendirmeleri gibi çeşitli idari kararlar alınmıştı. "Yap-İşlet" ve "Yap-İşlet-Devret" modeliyle hayata geçirilmesi kararlaştırılan tesis için ihaleye çıkılmış ancak talipli çıkmamıştı. Araya giren pandemi sürecinin de etkisiyle proje rafa kaldırılmak zorunda kalmıştı.
 
Yeni Dönemde Yeni Adımlar
 
Mehmet Ali Ertuğrul başkanlığındaki İl Genel Meclisi, uzun süren sessizliğin ardından o projeyi yeniden gündemine aldı. Sergi ve fuar alanının günümüz koşulları doğrultusunda ekonomik katkısı ve uygulanabilirliği açısından kapsamlı şekilde incelendiği öğrenildi. Rosarium projesinin hayata geçirilmesi halinde, İl Özel İdaresinin öz gelirlerinin artırılmasına büyük katkı sağlaması ve uzun vadede sürdürülebilir bir gelir modeli oluşturması hedefleniyor.
 
Projenin teknik ve mali boyutlarına ilişkin değerlendirmelerin tamamlanmasının ardından, süreçle ilgili yeni adımların kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.
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