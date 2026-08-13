ISUBÜ'den Dev Başarı: Küresel Diploma Dönemi

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Teknoloji Fakültesi, mühendislik eğitimindeki kalitesini uluslararası arenada tescilledi. Fakültenin 5 mühendislik programı akredite edilirken, mezunlara uluslararası diploma hakkı tanındı.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Teknoloji Fakültesi, öğrencilerine küresel çapta kariyer kapılarını aralayacak büyük bir akademik başarıya imza attı. Mühendislik eğitim programlarında yürütülen çalışmalar sonucunda, fakülte bünyesindeki lisans programları Avrupa ve dünya standartlarında kabul gören bir kalite düzeyine ulaştı.

Küresel Çapta İş İmkanı ve Akreditasyon

Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cengiz Özel'in açıklamalarına göre, eğitim programlarındaki akreditasyon süreci başarıyla tamamlandı.

Fakültedeki 5 mühendislik programı tam akredite edilerek uluslararası geçerliliğe sahip oldu.

Mezun olan tüm öğrenciler, uluslararası geçerliliği ve tanınırlığı olan diplomalara sahip olma hakkı kazandı.

Bu belge sayesinde mezunlar, küresel evrende ve dünyanın dört bir yanında çalışma fırsatı bulabilecek.

Yüzde 100 İngilizce Bilgisayar Mühendisliği

Fakültenin vizyonu doğrultusunda yeni akademik yılda eğitim olanakları daha da genişliyor.

Yüzde 100 İngilizce eğitim verecek olan Bilgisayar Mühendisliği bölümü açılarak bu yıl itibarıyla ilk öğrencilerini kabul edecek.

Yeni açılan bu programa ilk etapta 25 öğrenci kontenjanı ayrıldı.

Hem Türkçe hem de İngilizce eğitim veren programlarla birlikte fakültenin bu alandaki toplam öğrenci sayısının 100 civarına ulaşması öngörülüyor.

Hedef 2 Bin 300 Öğrenci

Eğitim kalitesini tescilleyen Teknoloji Fakültesi, yeni akademik yılda 300 yeni öğrenciye kapılarını açacak. Dekan Prof. Dr. Özel, yeni kayıtlarla birlikte fakültenin toplam öğrenci sayısının 2 bin 300'e ulaşacağını ifade etti. Üniversite adaylarına da seslenen Özel, tercih sürecindeki tüm öğrencileri eğitim olanakları hakkında detaylı bilgi almak üzere fakültenin web sayfasını incelemeye davet etti.