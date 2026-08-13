Isparta Şarkikaraağaç'ta Korkutan Kaza: 4 Yaralı

Şarkikaraağaç'ta Korkutan Kaza: 4 Yaralı

Isparta Şarkikaraağaç çevre yolunda seyir halinde olan bir yolcu otobüsü, belediyeye ait minibüsle çarpıştı. Araç kamerasının saniye saniye kaydettiği kazada facianın eşiğinden dönüldü.

Şarkikaraağaç çevre yolunda Isparta istikametine doğru seyreden yolcu otobüsü, Şarkikaraağaç Belediyesi'ne ait olan bir minibüsle çarpıştı. Yürekleri ağza getiren kaza anı, o esnada yoldan geçen bir başka aracın araç kamerasına anbean yansıdı. Çarpışmanın ardından bölgeye hızla kurtarma ekipleri sevk edildi.

Can Kaybı Yok, 4 Kişi Yaralandı

Çarpışmanın şiddetiyle her iki araçta da maddi hasar meydana gelirken, kazada şans eseri can kaybı yaşanmaması en büyük teselli oldu. Olay sırasında yolcu otobüsünde bulunan iki kişi ile minibüste yer alan iki kişi olmak üzere toplam dört kişi hafif şekilde yaralandı.

Ekiplerden Hızlı Müdahale

Kazanın hemen ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi yönlendirildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerine ulaşan sağlık profesyonelleri tarafından hızla yapıldı. Bölgedeki trafik akışı jandarma ekiplerinin kontrolünde güvenli bir şekilde sağlanırken, kaza ile ilgili resmi soruşturma başlatıldı.









