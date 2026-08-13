Uçan balıklar gerçekten uçuyor mu? İşte denizlerin en şaşırtıcı canlılarından biri

Uçan balıklar gerçekten uçuyor mu? İşte denizlerin en şaşırtıcı canlılarından biri
TÜRKİYE
G.Tarihi: 07.08.2026 17:22
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Denizlerin üzerinde kuş gibi süzülen bir balık... İlk bakışta imkânsız gibi görünse de, uçan balıklar (Exocoetidae) doğanın en etkileyici canlılarından biri olarak bilim insanlarının da ilgisini çekmeye devam ediyor. Güçlü kasları, özel yüzgeç yapısı ve aerodinamik vücutları sayesinde suyun dışına çıkarak onlarca, hatta yüzlerce metre boyunca havada süzülebiliyorlar.

Uçmuyor, süzülüyor

İsmi "uçan balık" olsa da bu canlılar kuşlar gibi kanat çırparak uçmuyor. Önce kuyruklarını saniyede onlarca kez sallayarak su içinde yaklaşık 60 kilometre/saat hıza ulaşıyor, ardından yüzeye çıkarak geniş göğüs yüzgeçlerini açıyor. Kanat görünümündeki bu yüzgeçler sayesinde hava akımını kullanarak uzun mesafeler boyunca süzülüyor.

Bazı türlerde karın yüzgeçleri de oldukça gelişmiştir. Bu sayede dört kanatlı bir planör görünümü oluşur ve havada kalma süresi daha da uzar.

Yüzlerce metre ilerleyebiliyor

Uygun rüzgâr ve dalga koşullarında uçan balıklar 200 metreyi aşan, bazı gözlemlerde ise 400 metreye yaklaşan mesafelerde süzülebiliyor. Havada yaklaşık 40-45 saniye kalabildikleri kaydedildi.

Süzülme sırasında su yüzeyine hafifçe dokunarak kuyruklarını yeniden çırpar ve hız kazanarak ikinci kez havalanabilirler. Bu özellik, onları diğer balıklardan ayıran en dikkat çekici adaptasyonlardan biridir.

Neden suyun dışına çıkıyorlar?

Uçan balıkların bu olağanüstü yeteneğinin temel amacı avlanmak değil, hayatta kalmaktır.

Denizlerde yaşayan ton balıkları, uskumrular, kılıç balıkları ve yunuslar gibi hızlı yırtıcılardan kaçabilmek için suyun dışına çıkarak kısa süreliğine havaya yönelirler. Böylece peşlerindeki avcılardan uzaklaşma şansı elde ederler.

Ancak bu yolculuk tamamen güvenli değildir. Havada süzülürken bu kez martılar ve diğer deniz kuşları için kolay bir hedef hâline gelebilirler.

Tropikal okyanusların sakinleri

Uçan balıklar; Atlas, Pasifik ve Hint Okyanusu'nun tropikal ve subtropikal bölgelerinde yaşar. Genellikle sıcak denizleri tercih eder ve açık sularda sürüler hâlinde görülürler.

Bilim insanları bugün dünya genelinde yaklaşık 70 farklı uçan balık türü bulunduğunu belirtiyor.

Doğanın mükemmel mühendisliği

Uçan balıkların aerodinamik vücut yapısı, geniş yüzgeçleri, güçlü kas sistemi ve yüksek hızlara ulaşabilen kuyruk mekanizması, milyonlarca yıllık evrimsel uyumun dikkat çekici örneklerinden biri olarak kabul ediliyor. Bu özellikler yalnızca deniz biyologlarının değil, aynı zamanda uçak ve planör tasarımcılarının da ilgisini çekiyor. Hatta bazı mühendislik çalışmalarında uçan balıkların süzülme tekniğinden ilham alındığı biliniyor.

Denizlerin bu sıra dışı canlısı, doğada hayatta kalabilmek için geliştirdiği benzersiz hareket kabiliyetiyle hem bilim dünyasını hem de doğa tutkunlarını hayran bırakmaya devam ediyor.

Chat GPT Image 7 Ağu 2026 15 31 18

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