TOKİ'den Isparta'da Esnek Ödeme Seçenekleriyle Ev ve İş Yeri Satışı

TOKİ'den Isparta'da Esnek Ödeme Seçenekleriyle Ev ve İş Yeri Satışı
ISPARTA
G.Tarihi: 06.08.2026 04:19
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TOKİ'den Isparta'da Ev ve İş Yeri Satışı: Esnek Ödeme Seçenekleriyle Açık Artırma Başlıyor

41 İlde Konut, 30 İlde İş Yeri Satışına Isparta da Dahil Edildi

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Isparta'nın da aralarında bulunduğu illerde daire ve iş yeri satışı yapacağını duyurdu. Uygun peşinat ve uzun vade seçenekleriyle satışa sunulacak gayrimenkuller için açık artırma toplantısı düzenlenecek.

Isparta'da Satışa Çıkarılan Konutlar ve Ödeme Şartları

TOKİ tarafından 41 ilde satışa sunulacak olan toplam 235 konut, %25 peşinat ve 120 ay vade imkanıyla alıcılarını bekliyor.
Isparta genelinde satışa sunulan konutların dağılımı şu şekildedir:
  • Gönen İlçesi (2. Etap TOKİ Konutları): 3 adet konut
  • Kuleönü Beldesi: 2 adet konut
  • Sütçüler İlçesi (2. Etap TOKİ Konutları): 2 adet konut

İş Yeri Satış Şartları ve Isparta Kontenjanı

Türkiye genelinde 30 ilde yer alan toplam 305 iş yeri için sunulan ödeme alternatifleri:
  • %10 peşinat – 96 ay vade
  • %15 peşinat – 120 ay vade
  • %30 peşinat – 60 ay vade
Isparta Özelinde: Kuleönü beldesinde bulunan 2 adet iş yeri, %30 peşinat ve 60 ay vade seçeneğiyle açık artırmaya çıkarılacak.

Açık Artırma Ne Zaman ve Nerede Yapılacak?

Toplam 2 milyar 987 milyon 601 bin TL muhammen bedelle gerçekleşecek açık artırma ihalesi detayları:
  • Tarih ve Saat: 19 - 20 Ağustos 2026, Saat 10:30
  • Fiziki Müzayede Merkezleri:
    • Ankara İller Bankası Sosyal Tesisleri
    • TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu
  • İnternet Üzerinden Katılım: Teklifler çevrim içi olarak da iletilebilecek. İnternet katılımı için kayıtlar 18 Ağustos 2026 Salı günü saat 10:30'da sona erecektir.
Detaylı Bilgi ve İletişim:
Başvuru detaylarına ve satış şartnamelerine www.toki.gov.tr, www.emlakyonetim.com.tr adreslerinden veya 444 84 34 numaralı çağrı merkezinden ulaşabilirsiniz.
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