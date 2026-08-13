TOKİ'den Isparta'da Esnek Ödeme Seçenekleriyle Ev ve İş Yeri Satışı

TOKİ'den Isparta'da Ev ve İş Yeri Satışı: Esnek Ödeme Seçenekleriyle Açık Artırma Başlıyor

41 İlde Konut, 30 İlde İş Yeri Satışına Isparta da Dahil Edildi

Isparta'da Satışa Çıkarılan Konutlar ve Ödeme Şartları

Gönen İlçesi (2. Etap TOKİ Konutları): 3 adet konut

3 adet konut Kuleönü Beldesi: 2 adet konut

2 adet konut Sütçüler İlçesi (2. Etap TOKİ Konutları): 2 adet konut

İş Yeri Satış Şartları ve Isparta Kontenjanı

%10 peşinat – 96 ay vade

– 96 ay vade %15 peşinat – 120 ay vade

– 120 ay vade %30 peşinat – 60 ay vade

Açık Artırma Ne Zaman ve Nerede Yapılacak?

Tarih ve Saat: 19 - 20 Ağustos 2026, Saat 10:30

19 - 20 Ağustos 2026, Saat 10:30 Fiziki Müzayede Merkezleri: Ankara İller Bankası Sosyal Tesisleri TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu

İnternet Üzerinden Katılım: Teklifler çevrim içi olarak da iletilebilecek. İnternet katılımı için kayıtlar 18 Ağustos 2026 Salı günü saat 10:30'da sona erecektir.

Detaylı Bilgi ve İletişim:

Başvuru detaylarına ve satış şartnamelerine www.toki.gov.tr, www.emlakyonetim.com .tr adreslerinden veya 444 84 34 numaralı çağrı merkezinden ulaşabilirsiniz.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Isparta'nın da aralarında bulunduğu illerde daire ve iş yeri satışı yapacağını duyurdu. Uygun peşinat ve uzun vade seçenekleriyle satışa sunulacak gayrimenkuller için açık artırma toplantısı düzenlenecek.TOKİ tarafından 41 ilde satışa sunulacak olan toplamimkanıyla alıcılarını bekliyor.Isparta genelinde satışa sunulan konutların dağılımı şu şekildedir:Türkiye genelinde 30 ilde yer alan toplamiçin sunulan ödeme alternatifleri:Kuleönü beldesinde bulunanseçeneğiyle açık artırmaya çıkarılacak.Toplammuhammen bedelle gerçekleşecek açık artırma ihalesi detayları: