Ahmet Tural’dan gençlere çağrı: “Meslek sahibi olmak geleceğin en büyük güvencesi”

“Sadece üniversite hedefi yeterli değil”

Isparta’da hangi mesleklerde eleman açığı var?

Berberlik ve kuaförlük

Oto tamir ve bakım

Kaynakçılık

Mobilya üretimi

Elektrik işleri

Tesisatçılık

Gıda üretimi ve küçük sanayi kolları

“Ahilik kültürünün temeli usta yetiştirmektir”

Staj ve uygulamalı eğitim vurgusu

“Mesleki eğitime yapılan yatırım geleceğe yapılan yatırımdır”

Isparta Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Tural, kentte esnafın yetişmiş usta ve kalfa bulmakta ciddi zorluk yaşadığını belirterek gençleri mesleki eğitime yönelmeye davet etti. Tural, “Meslek liseleri ve meslek yüksekokulları güçlü kariyer seçenekleridir” dedi.Isparta’da son yıllarda birçok sektörde nitelikli eleman ihtiyacı giderek artarken, özellikle küçük esnaf ve zanaatkârlar yetişmiş kalfa ve usta bulmakta zorlanıyor. Berberlikten oto tamirciliğine, mobilyadan elektrik ve tesisat işlerine kadar pek çok alanda işletmeler, mesleki bilgiye sahip çalışan arayışını sürdürüyor.Konuya ilişkin açıklama yapan Isparta Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Tural, gençlerin eğitim tercihlerini yaparken yalnızca genel lise ve dört yıllık üniversite hedeflerine odaklanmaması gerektiğini söyledi.Tural, meslek liseleri ve meslek yüksekokullarının günümüz şartlarında önemli fırsatlar sunduğunu belirterek şunları kaydetti:“Teknik bilgiye sahip, uygulama becerisi yüksek, meslek sahibi gençlere duyulan ihtiyaç her geçen gün artıyor. Bu nedenle öğrencilerin meslek liseleri ve meslek yüksekokullarını da güçlü kariyer seçenekleri olarak değerlendirmesi büyük önem taşıyor.”Tural’ın dikkat çektiği alanlar arasında şu meslekler öne çıktı:Birçok işletmenin işi bilen ve tecrübeli personel bulmakta zorlandığını ifade eden Tural, bu durumun hem işletmelerin büyümesini yavaşlattığını hem de bazı mesleklerin geleceğini tehdit ettiğini söyledi.Mesleklerin sürdürülebilirliğinin bilgi ve tecrübenin yeni nesillere aktarılmasıyla mümkün olduğunu vurgulayan Tural, Ahilik kültürüne dikkat çekti.“Ahilik kültürümüzün temelinde usta yetiştirmek, mesleği yaşatmak ve bilgiyi gelecek nesillere aktarmak vardır. Usta-çırak ilişkisi sadece meslek öğretmek değil; iş ahlakını, emeğe saygıyı ve tecrübeyi de kuşaktan kuşağa taşımaktır.”Tural, öğrencilerin eğitim süreçlerinde esnafla daha fazla buluşması gerektiğini belirterek staj ve uygulamalı eğitim imkanlarının artırılmasının önemine değindi.Esnaf ve sanatkârların gençlere rehberlik etmeye hazır olduğunu ifade eden Tural, mezunların istihdam süreçlerinin de desteklenmesi gerektiğini söyledi.Mesleki eğitimin yaygınlaştırılmasının Isparta’nın ekonomik kalkınması açısından stratejik bir gereklilik olduğunu belirten Tural, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:“Üretimin, istihdamın ve sürdürülebilir büyümenin temelinde nitelikli insan kaynağı bulunur. Bu insan kaynağını yetiştirecek en önemli yapı ise güçlü, çağdaş ve sektörle iç içe yürütülen mesleki eğitimin yaygınlaşmasıdır.”Isparta’da artan ara eleman ihtiyacı, mesleki eğitimin yeniden gündemin üst sıralarına taşınmasına neden olurken, Tural’ın çağrısı özellikle tercih dönemindeki gençler ve aileleri için dikkat çekici bir mesaj olarak değerlendiriliyor.