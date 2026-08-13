Isparta'da Kışlık Salça Telaşı
Kışlık hazırlıklarına başlayan evlerde tencereler kaynamaya başladı. Birçok yemeğin vazgeçilmezi olan domates salçasının üretim maliyeti ve pazar durumu netleşti. Dijital platformlarda yayına doğrudan alınabilecek, optimize edilmiş haber kurgusu aşağıdadır:
Haber Özeti
- Pazar Hareketliliği: Isparta kent pazarlarında ev yapımı salça mesaisi için hazırlıklar hız kazandı.
- Güncel Fiyatlandırma: Tezgahlardaki salçalık domatesin fiyatı şu an 25 ila 30 TL arasında alıcı buluyor. İlerleyen günlerde bollaşmayla birlikte bu rakamın 15-20 TL bandına kadar gerilemesi öngörülüyor.
- Maliyet ve Verim Hesaplaması: Dört kişilik bir ailenin kışlık salça ihtiyacını karşılamak için yaklaşık 100 kilogram domates yeterli oluyor. Ortalama olarak 10 kilo domatesten 1 kilo salça elde ediliyor.
Pazar Esnafının Değerlendirmeleri
Pazar esnafı, fiyatların uygun olduğunu belirtse de alım gücündeki değişimler nedeniyle talep düşüklüğüne dikkat çekiyor:
- Geçmiş dönemlerde kasa kasa yapılan satışların yerini artık 4-5 kilogramlık düşük hacimli alımların aldığı belirtiliyor.
- Pazardaki durgunluk, "Alan da yok, soran da yok. Fiyatı sorup geçiyorlar." sözleriyle özetleniyor. Geçen yıla kıyasla kazançların düştüğü vurgulanıyor.
- Biber salçasının fiyatının yüksek (1.5 milyar/bin TL civarı) olması nedeniyle o ürüne de ilginin az olduğu ifade ediliyor.