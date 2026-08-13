Isparta'da Kışlık Salça Telaşı

Güncel Fiyatlandırma: Tezgahlardaki salçalık domatesin fiyatı şu an 25 ila 30 TL arasında alıcı buluyor. İlerleyen günlerde bollaşmayla birlikte bu rakamın 15-20 TL bandına kadar gerilemesi öngörülüyor.

Maliyet ve Verim Hesaplaması: Dört kişilik bir ailenin kışlık salça ihtiyacını karşılamak için yaklaşık 100 kilogram domates yeterli oluyor. Ortalama olarak 10 kilo domatesten 1 kilo salça elde ediliyor.