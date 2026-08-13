Eğirdir'de Peş Peşe Kazalar: 1 Yaralı

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde Mehmet Akif Ersoy İlkokulu önünde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Öte yandan, karayolunda yaşanan bir başka tek taraflı kazanın ardından otluk alanda yangın çıktı.

Eğirdir ilçesinde ardı ardına yaşanan kazalar hareketliliğe neden oldu. Detaylarını haber_7.mp3 isimli dosyadan da teyit edebileceğiniz üzere, kazalara ait görüntüler ekranlara yansıdı.

Kazanın Ayrıntıları Belli Oldu

Kaza, Eğirdir ilçesi şehir geçiş yolunun Konya istikametinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Şerif Mehmet Yüceer'in kullandığı 32 ER 919 plakalı ticari araca, arkadan gelen 32 AGS 363 plakalı araç çarptı.

Meydana gelen bu kazada, 32 AGS 363 plakalı aracın içerisinde bulunan Lider Akgül yaralandı.

Ekiplerden Hızlı Müdahale