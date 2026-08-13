Eğirdir'de Peş Peşe Kazalar: 1 Yaralı

Eğirdir'de Peş Peşe Kazalar: 1 Yaralı
ISPARTA
G.Tarihi: 11.08.2026 22:09
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Eğirdir'de Peş Peşe Kazalar: 1 Yaralı
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde Mehmet Akif Ersoy İlkokulu önünde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Öte yandan, karayolunda yaşanan bir başka tek taraflı kazanın ardından otluk alanda yangın çıktı.
 
Eğirdir ilçesinde ardı ardına yaşanan kazalar hareketliliğe neden oldu. Detaylarını haber_7.mp3 isimli dosyadan da teyit edebileceğiniz üzere, kazalara ait görüntüler ekranlara yansıdı.
 
Kazanın Ayrıntıları Belli Oldu
 
  • Kaza, Eğirdir ilçesi şehir geçiş yolunun Konya istikametinde meydana geldi.
  • Edinilen bilgilere göre, Şerif Mehmet Yüceer'in kullandığı 32 ER 919 plakalı ticari araca, arkadan gelen 32 AGS 363 plakalı araç çarptı.
  • Meydana gelen bu kazada, 32 AGS 363 plakalı aracın içerisinde bulunan Lider Akgül yaralandı.
Ekiplerden Hızlı Müdahale
 
  • Olayın ardından yapılan ihbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
  • İlk müdahalesi yapılan Lider Akgül, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
  • Isparta-Eğirdir karayolunda meydana gelen diğer tek taraflı kaza sonrasında ise otluk alanda yangın çıktığı belirtildi.
  • Yaşanan kazalarla ilgili resmi inceleme başlatıldı.
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