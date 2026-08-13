Isparta Mimar Sinan Caddesinde Korkutan Düşüş!

Mimar Sinan'da Korkutan DüşüşIsparta Mimar Sinan Caddesi'nde dengesini kaybeden bir şahıs, bulunduğu duvardan metrelerce aşağıya düştü. Çevrede paniğe yol açan kaza, güvenlik kameralarına anbean yansıdı.
Olay, Mimar Sinan Caddesi 1001. Sokak girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, alkollü olduğu iddia edilen bir kişi, duvarın üzerinde uzandığı esnada dengesini kaybederek yüksekten sert zemine çakıldı. Detaylarını haber.mp3 isimli dosyadan da teyit edebileceğiniz olay, yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Sağlık Ekiplerinden Anında Müdahale
- Acil İhbar: Şahsın yere düştüğünü gören çevredeki vatandaşların hızla durumu bildirmesi üzerine, bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.
- Hastaneye Sevk: Olay yerine ulaşan sağlık personeli tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, derhal ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
- Soruşturma Süreci: Hastanede tedavisi devam eden şahsın güncel sağlık durumuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Isparta Haber merkezimizin de takip ettiği olayla ilgili resmi inceleme başlatıldı.