Isparta hangi deprem riskleri öne çıkıyor?

Isparta’da İRAP çalıştayı yapıldı: “Afet olmadan önlem almalıyız”

Isparta’da afet risklerini azaltmak ve kenti deprem başta olmak üzere olası afetlere karşı daha dirençli hale getirmek amacıyla İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) Çalıştayı düzenlendi. Toplantıda konuşan Vali Abdullah Erin, “5 yılın sonunu beklemeden hızlı hareket etmeliyiz” mesajı verdi.





Isparta’da afet öncesi tedbirlerin belirlenmesi, mevcut risklerin azaltılması ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi amacıyla AFAD koordinasyonunda İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) 2027-2031 dönemi 1. Çalıştay Açılış Toplantısı gerçekleştirildi.

Kamu kurumları, teknik uzmanlar ve ilgili paydaşların katıldığı toplantıda, kent genelindeki afet riskleri ile bu risklerin azaltılmasına yönelik yürütülen çalışmalar masaya yatırıldı.

Vali Erin: “En önemli mesele afet olmadan hazırlık yapmak”

Toplantının açılış konuşmasını yapan Isparta Valisi Abdullah Erin, afet yönetiminde en kritik aşamanın afet gerçekleşmeden önce riskleri belirlemek ve gerekli hazırlıkları tamamlamak olduğunu söyledi.

Erin, kurumların hazırlık seviyesini en üst düzeyde tutmasının hayati önem taşıdığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Afeti önceden öngörmek ve afete yönelik kurumsal hazırlığımızı en üst düzeyde tutmak suretiyle riskleri ortadan kaldırmak, bu konuda yapacağımız en önemli husustur.”

“Kırmızı kategorideki risklere öncelik verilecek”

Isparta’da son 1,5-2 yıllık dönemde afet risklerinin azaltılması konusunda önemli çalışmalar yürütüldüğünü belirten Vali Erin, yeni dönemde özellikle kırmızı kategoride yer alan ve yakın tehdit oluşturan risklere öncelik verilmesi gerektiğini vurguladı.

Erin, tüm kurumların bu bilinçle hareket etmesini istediğini belirterek çalışmaların hızlandırılması çağrısında bulundu.

“5 yılın sonunu beklemeyeceğiz”

Vali Erin’in konuşmasında en dikkat çeken mesajlardan biri ise zaman vurgusu oldu. Isparta’yı deprem ve diğer afetlere karşı daha hazırlıklı hale getirmek için belirlenen takvimin sonunun beklenmemesi gerektiğini ifade eden Erin, şöyle konuştu:

“İlimizi deprem başta olmak üzere diğer tehditlere karşı hazırlıklı bir noktaya taşımak için önümüzdeki 5 yılın sonunu beklemeden hızlı hareket etmek zorundayız.”

AFAD: 204 eylemin yarısı tamamlandı

Toplantıda sunum yapan Isparta AFAD İl Müdürü Bilal Öztürk, 2021-2026 döneminde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Öztürk, önceki İRAP kapsamında belirlenen eylemlerin önemli bölümünde ilerleme sağlandığını belirterek şunları söyledi:

Önceki planda 303 eylem yer aldı.

Bunlardan 204 eylem yeni döneme devretti.

Ortalama %50 tamamlanma oranına ulaşıldı.

Yeni dönemde hedef, bu oranı %100’e çıkarmak.

Amaç: Afet sonrası değil, afet öncesi çözüm

AFAD İl Müdürü Öztürk, çalışmanın temel amacının afet olduktan sonra müdahale etmek değil, afet öncesinde tehlikeleri ve riskleri ortadan kaldırmak olduğunu vurguladı.

Teknik heyetlerin belirlediği risklerin, kamu kurumları ve paydaşlarla birlikte hazırlanacak 5 yıllık plan kapsamında bertaraf edilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Isparta için hangi riskler öne çıkıyor?

Çalıştayda özellikle şu başlıkların öne çıktığı öğrenildi:

Deprem riski

Heyelan ve zemin sorunları

Sel ve taşkın riski

Altyapı kırılganlıkları

Kurumsal hazırlık ve koordinasyon

Riskli yapıların tespiti ve azaltılması

“Dirençli şehir” hedefi

Toplantıda yapılan değerlendirmelerde, Isparta’nın sadece afetlere müdahale eden değil, afetlere karşı dirençli bir şehir haline getirilmesinin hedeflendiği vurgulandı.

Uzmanlar, risk azaltma çalışmalarının yalnızca kamu kurumlarının değil, vatandaşların, yerel yönetimlerin, meslek odalarının ve tüm paydaşların ortak sorumluluğu olduğuna dikkat çekti.

Isparta’da yeni dönem başlıyor

İRAP 2027-2031 çalışmalarıyla birlikte Isparta’da afet yönetiminde yeni bir dönemin başlaması hedefleniyor. Önümüzdeki süreçte teknik analizler, saha çalışmaları ve kurumlar arası koordinasyon toplantılarıyla risklerin önceliklendirilmesi ve somut eylem planlarının oluşturulması bekleniyor.

Kentte özellikle deprem başta olmak üzere afet risklerinin azaltılmasına yönelik atılacak adımlar, Isparta’nın geleceği açısından kritik önem taşıyor.