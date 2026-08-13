Isparta’da TOKİ inşaatında çatı eylemi: İşçiler alacakları için çatıya çıktı Isparta’da yapımı süren TOKİ konutlarında çalışan işçiler, ücretlerini alamadıklarını öne sürerek inşaatın çatısına çıktı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, bölgede güvenlik önlemleri alındı.

Isparta-Gönen karayolu üzerinde, eski Mensucat Fabrikası yanında yapımı devam eden TOKİ konutlarında hareketli saatler yaşandı. İnşaatta çalışan bir grup işçi, uzun süredir alacaklarını tahsil edemediklerini iddia ederek binaların çatısına çıktı.

Çatıda toplanan işçiler, seslerini duyurmak ve ücretlerinin ödenmesini talep etmek amacıyla eylem yaptı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi. Polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi İhbarın ardından olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, işçilerin güvenli şekilde çatıdan indirilmesi için çalışma başlatırken, çevrede de güvenlik önlemleri aldı.

İşçilerin çatıdaki bekleyişi sırasında inşaat alanında hareketlilik yaşanırken, ekiplerin işçilerle görüşme yaptığı öğrenildi. İşçiler: “Alacaklarımız ödensin” Edinilen bilgilere göre işçiler, maaş ve diğer alacaklarının ödenmesini istedi. Eylemin, ücretlerin geciktiği iddiası üzerine gerçekleştirildiği belirtildi.

Olayla ilgili resmi inceleme başlatılırken, işçilerin taleplerine ilişkin yetkililerden yapılacak açıklama merakla bekleniyor. Bölgede güvenlik önlemleri artırıldı Çatı eylemi nedeniyle inşaat çevresinde vatandaşların yaklaşmasına izin verilmezken, ekipler olası risklere karşı tedbirlerini artırdı. İşçilerin güvenliğinin öncelikli olduğu ve sürecin kontrollü şekilde yürütüldüğü bildirildi.

Isparta’da gündeme oturan olayla ilgili gelişmeler geldikçe haberimiz güncellenecektir.

