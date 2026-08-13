Isparta'da Deprem Toplanma Alanınız Nerede? E-Devlet ile Tek Tıkla Öğrenin!

E-Devlet'e Giriş Yapın: T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle sisteme giriş yapın.

T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle sisteme giriş yapın. AFAD Hizmetlerini Bulun: Arama çubuğuna "Afet ve Acil Durum Toplanma Alanı Sorgulama" yazarak ilgili sayfaya gidin.

Arama çubuğuna "Afet ve Acil Durum Toplanma Alanı Sorgulama" yazarak ilgili sayfaya gidin. Adresinizi Seçin: Isparta'daki ikamet adresinizi (ilçe, mahalle, sokak) seçerek size en yakın toplanma alanlarını listeleyin.

Isparta'daki ikamet adresinizi (ilçe, mahalle, sokak) seçerek size en yakın toplanma alanlarını listeleyin. Haritadan İnceleyin: Sistemin sunduğu harita özelliği sayesinde alanın tam konumunu görsel olarak teyit edin.

Sistemin sunduğu harita özelliği sayesinde alanın tam konumunu görsel olarak teyit edin. Koordinatları Kaydedin: Alanın açık adres ve koordinat bilgilerini telefonunuza kaydedin.

Nüfus yoğunluğuna uygunluk ve tahliye kolaylığı.

Yaşlıların ve engelli vatandaşların erişimine olanak tanıyan düz ve engebesiz araziler olması.

Yangın, sel, su taşkını veya alt yapı çökmeleri gibi "ikincil tehlikelerden" uzak olması.

Fay hatlarından, deniz ve akarsu kenarlarından, sıvılaşma riski taşıyan zeminlerden izole edilmesi.

Konut alanlarına yakın ancak yıkılabilecek yapısal unsurların etki alanının dışında bulunması.

Elektrik, su ve tuvalet gibi temel insani ihtiyaçların karşılanabileceği yapılara yakınlığı.

Eğitim Alın: AFADEM (Afet ve Acil Durum Eğitim Merkezi) veya İl AFAD Müdürlükleri tarafından verilen "Temel Afet Bilinci Eğitimi"ne mutlaka katılın. İlk Yardım Öğrenin: Sağlık Bakanlığı yetkili merkezlerinden temel ilkyardım becerileri edinin. Çantanızı Hazır Tutun: İçinde su, bozulmayan kuru gıda, pilli radyo, ilk yardım malzemeleri ve önemli evraklarınızın kopyalarının bulunduğu bir "Afet ve Acil Durum Çantası" hazırlayıp çıkışa yakın bir yere koyun. Tahliye Planı Yapın: Evinizi hangi yoldan, nasıl tahliye edeceğinizi önceden kurgulayın.

Deprem kuşağında yer alan ülkemizde ve bölgemizde, uzmanların her fırsatta dikkat çektiği afet bilinci, hazırlıklı olmayı zorunlu kılıyor. Afet ve acil durumlar sonrasında, geçici barınma merkezleri kurulana kadar geçecek o kritik sürede paniği önlemek ve sağlıklı bilgi alışverişi sağlamak için "Toplanma Alanları" hayati bir rol üstleniyor.Peki, Isparta'da ikamet ettiğiniz adrese en yakın toplanma alanı neresi ve bunu nasıl öğrenebilirsiniz? İşte detaylar...Evinize veya iş yerinize en yakın güvenli bölgeyi tespit etmek oldukça basit. Şu adımları izleyerek toplanma alanınızı hemen öğrenebilirsiniz:Uzmanlar, toplanma alanını e-Devlet üzerinden öğrenmenin sadece ilk adım olduğu konusunda uyarıyor. Belirlenen bu alanı afet öncesinde mutlaka gidip görmeli ve oraya ulaşmak için alternatif rotalar belirlemelisiniz.Öğrendiğiniz bu konumu tüm aile bireyleriyle paylaşın. Alan bilgisi adres olarak kopyalanabileceği gibi, alanda bulunan tabela üzerindeki karekod okutularak da dijital ortamda aile üyelerine gönderilebiliyor. Olası bir acil durumda tüm iletişim hatları kopsa bile, ailenizle nerede buluşacağınızı önceden kararlaştırmış olmak büyük bir karmaşanın önüne geçecektir.İlgili belediyeler ve AFAD iş birliğiyle belirlenen bu alanlar rastgele seçilmiyor. 81 ilde, uygun her ilçe ve mahallede bulunan bu noktalar şu hayati kriterlere göre titizlikle saptanıyor:Afet sonrasında uzman ekipler bölgeye ulaşana kadar can ve mal kaybını en aza indirmek tamamen sizin hazırlığınıza bağlı. İşte yapmanız gerekenler:Unutmayın; alana giderken afet çantanızı yanınıza almanız ve çantanızdaki pilli radyoyu çalıştırarak resmi makamlardan gelecek doğru bilgileri takip etmeniz, hayatta kalma şansınızı ve konforunuzu doğrudan etkileyecektir. Depreme hazır olmak, hayat kurtarır!