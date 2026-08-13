Sağlıkta Yeni Dönem: Uzaktan Hizmet Başladı

Sağlıkta Yeni Dönem: Uzaktan Hizmet Başladı
ISPARTA
G.Tarihi: 09.08.2026 22:43
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Sağlıkta Yeni Dönem: Uzaktan Hizmet Başladı

Sağlık Bakanlığı, "Uzaktan Hasta Değerlendirme Sistemi"ni 5 Temmuz itibarıyla 81 ildeki Sağlıklı Hayat Merkezleri'nde devreye aldı. Yeni uygulama ile vatandaşlar, sağlık merkezine gitmeden uzmanlarla görüntülü görüşebilecek.

Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Uzaktan Hasta Değerlendirme Sistemi, vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini dijital ortama taşıyor. 5 Temmuz'dan itibaren tüm Türkiye'deki Sağlıklı Hayat Merkezleri'nde uygulanmaya başlanan bu sistemle, hastalar Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu alarak hekimlerle çevrimiçi görüşme yapabilecek.

Hangi Hizmetleri Kapsıyor?

Vatandaşların sağlık merkezine gitmeden, tamamen ücretsiz olarak yararlanabileceği hizmetler şu şekilde sıralanıyor:

  • Psikolojik destek hizmetleri görüntülü görüşme yoluyla sağlanıyor.

  • Sigara bırakma polikliniği hizmetlerine uzaktan erişilebiliyor.

  • Sosyal destek hizmetlerinden çevrimiçi olarak faydalanılabiliyor.

Isparta'da Uygulama Aktif Hale Geldi

Tüm altyapı hazırlıklarının tamamlandığı Isparta'da da sistem aktif olarak kullanılmaya başlandı. Uygulamadan yararlanmak isteyen vatandaşların, MHRS üzerinden ilgili aktif branşlardan randevu oluşturması yeterli oluyor. Randevu saati geldiğinde, cep telefonlarına gönderilen bağlantıya tıklayan hastalar; hekimler ve sağlık profesyonelleriyle doğrudan görüntülü görüşmeye katılabiliyor. Bu yenilik sayesinde randevu süreçlerinin hızlanması ve sağlık hizmetlerinin çok daha erişilebilir hale getirilmesi hedefleniyor.

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