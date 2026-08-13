Isparta’nın simge tesislerinden biri yıkılıyor: Yerine yenisi yapılacak

Isparta’da uzun yıllardır çocuklara ve gençlere yüzme eğitimi verilen Tahsin Bilginer Yüzme Havuzu, yapılan deprem analizlerinde depreme dayanıksız olduğunun belirlenmesinin ardından yıkılıyor. Kentin spor hafızasında önemli bir yere sahip olan tesisin yerine modern bir yüzme kompleksi yapılması planlanıyor.

Isparta’da yıllarca binlerce çocuğun yüzme öğrendiği, sporcuların antrenman yaptığı ve müsabakalara hazırlandığı Tahsin Bilginer Yüzme Havuzu için yıkım süreci başladı. Tesisin, üniversite onaylı deprem analizleri sonucunda güvenli bulunmaması nedeniyle hizmete kapatıldığı öğrenildi.

“Güçlendirme maliyeti yeniden yapımdan yüksek çıktı”

Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Çağrı Kaya, yapılan teknik incelemeler sonrası binanın güçlendirilmesinin ekonomik olmadığını belirtti.

Kaya, tesisin uzun yıllar Isparta’nın spor altyapısına katkı sunduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

“Yapılan deprem analizi neticesinde tesisimizin depreme dayanıksız olduğu tespit edildi. Daha sonra güçlendirme maliyeti hesaplandı. Yapılan değerlendirmede, güçlendirme maliyetinin aynı metrekarede yeniden yapılacak bir binanın maliyetinin üzerine çıktığı görüldü.”

Bu değerlendirme sonrasında Bakanlık ve Valilik onayıyla yıkım kararı alındığı ifade edildi.

Yıkım çalışmaları başladı

Yıkım ihalesinin tamamlandığını belirten Kaya, ihaleyi kazanan firmaya yer tesliminin yapıldığını ve çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Yetkililer, yıkımın kontrollü şekilde devam ettiğini ve çevrede gerekli güvenlik önlemlerinin alındığını bildirdi.

Yeni havuz için zemin etüdü yapılacak

Yıkımın tamamlanmasının ardından yeni tesis için süreç başlayacak. İlk etapta zemin etüdü çalışmaları gerçekleştirilecek, ardından yeni projenin hazırlanması ve yapım sürecine geçilmesi planlanıyor.

Yeni yüzme havuzunun, güncel deprem yönetmeliğine uygun, daha modern ve daha kapsamlı bir spor tesisi olması hedefleniyor.

Isparta’da spor altyapısı yenileniyor

Tahsin Bilginer Yüzme Havuzu’nun yıkılması, Isparta’da spor altyapısının yenilenmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Özellikle yüzme branşında eğitim alan çocuklar, lisanslı sporcular ve aileler, yeni tesisin bir an önce tamamlanmasını bekliyor.

Kentte uzun yıllar hizmet veren tesisin yıkılması duygusal anlar yaşatırken, yerine yapılacak yeni havuzun Isparta sporuna daha güçlü katkı sunması amaçlanıyor.