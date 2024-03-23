SGK Uzmanı Özgür Erdursun bombayı patlattı ‘Emekli maaşlarına iyileştirme paketleri geliyor’

SGK Uzmanı Özgür Erdursun'un emekli maaşlarına ilişkin yaptığı açıklama dikkat çekti. Erdursun, yüksek enflasyon, faiz ve döviz kurunun rekor kırdığını belirterek, bu durumun sabit geliri olan emeklileri olumsuz etkilediğini vurguladı. Ayrıca, faizlerin artış göstermesiyle TL'nin değer kaybının yaşandığını ve bu durumun panik havası yarattığını ifade etti.

Erdursun'un açıklamalarına göre, emeklilerin yaşadığı bu zorlu süreçte hükümetin iyileştirme paketleri açıklaması gerekiyor. Sabit geliri olan emeklilerin, yüksek enflasyon ve döviz kuru karşısında daha fazla zorlanmaması için önlem alınması gerektiğini belirtti. Aksi halde, bu sarmalın içinden en kötü şekilde çıkamayacak olan kesimin emekliler olduğunu vurguladı.

Erdursun'un bu açıklamaları, emekli maaşlarına ilişkin gelecek dönemde iyileştirme paketleri beklentisinin artmasına ve emeklilerin yaşadığı ekonomik zorluklara dikkat çekiyor.