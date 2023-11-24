MD Gayrimenkul’den Isparta 32 Spor’a Maddi Destek

Türkiye 2. Futbol Ligi Kırmızı Grupta mücadele eden Isparta 32 Spor'a yönelik destekler artarak devam ediyor. MD Gayrimenkul, İnşaat, Emlak, Otomotiv'in sahibi Mehmet Demirci, kulübe maddi destekte bulunarak Isparta 32 Spor'un yanında olduğunu gösterdi.

Isparta 32 Spor Başkanı Gültekin Özdemir ve Futbol Şube Sorumlusu Fehmi Gezer, Mehmet Demirci'ye teşekkür etmek amacıyla özel bir forma hediye ettiler. Bu destekler, yerel işletmelerin spor kulüplerine verdiği değerin bir göstergesi olarak ön plana çıkıyor. Kulüp yönetimi, MD Gayrimenkul'e olan desteklerinden dolayı memnuniyetini ifade ederken, bu tür katkıların kulübün başarılarına olumlu katkılar sağlamasını bekliyor.