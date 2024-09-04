Altın Fiyatları Zirvede, Kuyumcular Zor Durumda

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Son dönemlerde altın fiyatlarının sürekli artışı, kuyumculuk sektörünü derinden etkiledi. Trabzon Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Ali Yazıcı, bu yaz düğün sezonunun altın fiyatlarındaki artış nedeniyle beklenenden çok daha sönük geçtiğini belirtti. Geçen yıla oranla kuyumculuk sektöründe yüzde 50'ye varan bir düşüş yaşandığını dile getiren Yazıcı, düğünlerde sadece iki yüzükle yetinmek zorunda kalan çiftlerin sayısının arttığını ifade etti.

Eskiden düğünlerde 3-5 bilezik ve gerdanlık seti gibi takıların alındığını hatırlatan Yazıcı, bu yıl birçok çiftin sadece temel ihtiyaçlarını karşılayarak evliliklerini tamamladığını vurguladı. Artan altın fiyatları nedeniyle hem yerli halkın hem de yurt dışından gelen gurbetçilerin alım gücünün düştüğünü, bu durumun sektörde iş kayıplarına neden olduğunu belirtti. Yazıcı, Trabzon'da geleneksel olarak düğünlerde tercih edilen hasır bileziklerin satışlarının da büyük bir düşüş yaşadığını ekledi.

Kuyumculuk sektöründe uzun yıllardır faaliyet gösteren Zekeriya Tonyalı da bu sezon bekledikleri satışların sadece yüzde 10'unu gerçekleştirebildiklerini belirtti. Tonyalı, 45 yıllık tecrübesinde bu kadar düşük satış rakamlarıyla karşılaşmadığını ifade ederek, altın fiyatlarındaki artışın sektörde tarihi bir düşüşe yol açtığını söyledi.

Artan altın fiyatları, sadece yerel halkı değil, aynı zamanda Arap turistleri de etkiledi. Yazıcı, turistlerin eskisi gibi alışveriş yapmadığını ve sıkı pazarlık yaparak indirim istediklerini belirtti. Bu durumun da kuyumculuk sektörünü olumsuz etkilediğini ve turizmcilerin zor günler geçirdiğini ifade etti.