TÜVTÜRK'te Yeni Dönem: Araç Muayenesi Artık Zorunlu Değil!



Milyonlarca Araç Sahibini İlgilendiren Gelişme



TÜVTÜRK'te yeni dönem başladı ve araç sahiplerini yakından ilgilendiren önemli bir değişiklik yapıldı: O araçların muayene yaptırması artık zorunlu değil.



Araçların güvenliği ve çevreye duyarlılığını artırmayı hedefleyen bu çağrıda, gelecekte atılacak adımlarla ilgili detaylı bilgiler yer aldı. Türkiye'de trafiğe kayıtlı 25 milyonun üzerinde araç bulunmakta olup, bu araçların sınıflarına ve yaşlarına göre belirli periyotlarla TÜVTÜRK istasyonlarında muayene edilmeleri gerekmektedir.



Muayenesi yapılmamış araçların trafiğe çıkması yasaklanırken, yeni bir otomobil satın alan sürücüler için ilk 3 yıl boyunca muayene yaptırması zorunlu değil.



Ancak, 2021 ve daha önceki yıllara ait olan tüm araç sahipleri, muayene sürelerinin geldiğinde hızlıca TÜVTÜRK istasyonlarına başvurmak durumundadır. Bu durumun önüne geçmek adına TÜVTÜRK tarafından çeşitli yeni adımlar atılıyor.



Önceki yıllarda egzoz emisyon ölçümü işlemini farklı yetkili bayilere devreden TÜVTÜRK, bu adımıyla birçok aracın muayene sürecini daha erken tamamlamasına olanak sağlamıştı. Ayrıca, randevu sisteminde yaşanan yoğunluğa çözüm olarak Türkiye'nin 77 şehrinde mobil istasyonların faaliyete geçirilmesi gibi adımlar atılmıştır.



Seyyar istasyonlarda binek otomobil, traktör ve motosiklet muayeneleri gerçekleştirilebilmektedir. Ancak, hava destekli hidrolik fren sistemine sahip araçların muayenesi yalnızca sabit istasyonlarda yapılabilmektedir. Egzoz gazı emisyon ölçümü ise sadece sabit ve yetkilendirilmiş seyyar istasyonlarda gerçekleştirilmektedir. Traktör muayeneleri ise tüm seyyar ve sabit istasyonlarda yapılabiliyor.