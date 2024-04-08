Uzun Yola Çıkacaklar Dikkat! Yol Hipnozuna Karşı Uzman Uyarıyor



Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç, uzun mesafe seyahat edecek sürücüleri yol hipnozuna karşı uyardı. Özmeriç'in kritik uyarıları, uzun yolculuklar sırasında sürücülerin dikkatli olmaları gerektiğine işaret ediyor.



Özmeriç, Ramazan Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte artan araç yoğunluğuna dikkat çekerek, sürücülerin güvenliği ve sağlığı için sık sık mola vermenin önemini vurguladı. Monoton bir ortamda uzun süre araç kullanmanın yol hipnozuna neden olabileceğini belirten Özmeriç, bu durumun sürücülerin dikkatlerini kaybetmelerine ve kaza riskini arttırabileceğini ifade etti.



Uzun mesafe yolculuklarında sık sık mola verilmesi gerektiğini vurgulayan Özmeriç, araç kullanırken dikkatin dağılması ve uzun süre hareketsiz kalmanın yol hipnozuna sokabileceğini ifade etti. Sürücülerin yolculuk öncesi planlama yaparak dinlenmiş bir şekilde yola çıkmalarının önemine dikkat çeken Özmeriç, her iki saatte bir veya 150-200 kilometre aralıklarla mola vermenin, egzersiz yapmanın ve yeterli miktarda su içmenin dikkat dağınıklığını önleyeceğini vurguladı.



Özmeriç'in uyarıları, sürücülerin güvenli ve sağlıklı bir şekilde uzun yolculuklar yapmaları için önemli ipuçları sunuyor.