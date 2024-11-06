Isparta’da Plakasız Motosiklet Sürücüsüne Ceza ve Trafikten Men

30 Ekim 2024 tarihinde sosyal medya paylaşımları ve 2 Kasım 2024'te yapılan kamera incelemeleri sonucu, trafikte tehlike yaratarak ön kaldıran plakasız bir motosiklet tespit edilmiştir. Olayla ilgili yapılan saha çalışması neticesinde motosiklet sürücüsü belirlenerek, Karayolları Trafik Kanunu (2918 K.T.K.) uyarınca çeşitli ihlallerden cezai işlem uygulanmıştır:

Trafiği tehlikeye atacak şekilde şerit değiştirmekten (Madde 46/2-C),

Motosiklet ile akrobatik hareketler yapmaktan (Madde 66),

Tescilli aracı tescil plakası olmadan kullanmaktan (Madde 23/4),

Taşıma sepetini süresi içinde işletmemekten (Madde 32/1).

Bu ihlallerden dolayı sürücüye toplamda 14.619 TL trafik cezası verilmiş, ayrıca sürücü belgesine 100 ceza puanı dolduğundan 2 ay süreyle geçici olarak el konulmuştur. Motosiklet de trafikten men edilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.