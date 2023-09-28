Milletvekili Halıcı, Isparta 32 Spor'a Destek Veriyor

CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, Isparta 32 Spor Başkanı Gültekin Özdemir'i işyeri ASL Geri Dönüşüm'de ziyaret etti. Ziyarete Isparta 32 Spor 2. Başkanı Ozan Gezer ve Futbol Şube Sorumlusu Fehmi Gezer de katıldı.

Milletvekili Halıcı, Isparta 32 Spor'a tüm kentin sahip çıkması gerektiğini vurgulayarak, Uşakspor deplasmanının masraflarını karşılamayı üstlendi. Bu destekle kulübün deplasman masraflarının karşılanması sağlanmış oldu.

Isparta 32 Spor Başkanı Gültekin Özdemir, milletvekilinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, desteklerinden dolayı teşekkürlerini iletti.

Ziyaretin ardından, kente geri dönüşüm merkezi kazandıran Gültekin Özdemir'i kutlayan Milletvekili Halıcı, tesisleri yerinde inceledi.