Başkan Tural, Gül Küçük Sanayi Sitesi Esnafıyla Buluştu ve Esnafın Sorunlarını Dinledi

Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Tural, esnafla buluşma toplantılarına devam ediyor. Başkan Tural, son olarak Gül Küçük Sanayi Sitesi esnafıyla kahvaltılı bir buluşma toplantısında bir araya geldi ve esnafın taleplerini dinledi.

Toplantı, Madeni İş Odası tarafından Gül Küçük Sanayi Sitesi'nde düzenlendi ve Birlik Başkanı Ahmet Tural, Başkanvekili İsmail Uygun ve oda başkanları da katıldı. Gül Küçük Sanayi Sitesi esnafı, yüksek Bağ Kur primleri, Bağ-Kur prim gün sayısının azaltılması, dükkan kira fiyatlarına sınırlama getirilmesi gibi konularda taleplerini Başkan Tural'a iletti.

Başkan Tural, esnafın taleplerini alarak, yerelde, genelde ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) çatısı altında takip ettiklerini ve çözüm için çaba harcadıklarını belirtti. Ayrıca, esnafın Meclis'in açılmasını beklediğini ve Bağ-Kur ile ilgili düzenlemelerin yapılmasını talep ettiğini ifade etti. Başkan Tural, ilimiz milletvekilleriyle görüşme taleplerinin olduğunu ve sorunları içeren dosyaları kendilerine sunacaklarını söyledi.

Toplantıda ayrıca işyeri kiralarındaki yüksek artışlar, faiz oranlarındaki artışlar ve esnafa verilen kredi destekleri gibi konular da ele alındı. Başkan Tural, esnafa verilen kredi desteklerini memnuniyetle karşıladıklarını ancak faiz oranlarının artışının olumsuz etkilediğini belirtti.

Toplantı, karşılıklı görüş alışverişiyle sona erdi ve Başkan Tural, esnafın taleplerini dikkate alarak çözüm üretme sözü verdi.