Isparta’da Kontakt Lens Kullananlar Dikkat: Uzmandan Önemli Uyarılar...

Isparta’da Kontakt Lens Kullananlar Dikkat: Uzmandan Önemli Uyarılar...
ISPARTA
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Uzmanından Kontakt Lens Uyarısı: Temizlik Şart, Bilgisayar Başında Gözlük Tercih Edilmeli
 
Günümüzde göz bozukluğu yaşayan bireyler ve estetik tercih yapanlar arasında kontakt lens kullanımı giderek yaygınlaşıyor. Gözlüklere kıyasla günlük yaşamda ekstra bir materyale bağımlı olmama konforu sunan lensler, doğru ve hijyenik kullanılmadığı takdirde göz sağlığını ciddi şekilde riske atabiliyor. Optisyen Dayan Semih, lens kullanımı, hijyen kuralları ve güncel lens fiyatları hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
 
"Lens Her Göz İçin Uygun Değil"
 
Isparta'da kontakt lenslerin 18 yaşından sonra, doktor kontrolü ve reçetesiyle satışa sunulduğunu belirten Optisyen Semih, her göz yapısının lense uygun olmadığını vurguladı. Lensin yaşam kalitesini artırarak gözlüksüz bir konfor sağladığını ancak bakımı konusunda son derece hassas olunması gerektiğini dile getirdi.
 
Hijyen Kurallarına Dikkat: "Rüzgarda Bile Çıkarıp Yıkamak Gerekebilir"
 
Lens kullanımında hijyenin en kritik faktör olduğunu altını çizen Semih, şu uyarılarda bulundu:
 
"Lensler çok hızlı reaksiyon gösteren bir yapıya sahip, bu yüzden sürekli temiz olmak zorundayız. Dışarıda esen hafif bir tozda veya rüzgarda bile gözümüze toz kaçtığında lensi çıkarıp solüsyonla yıkamamız gerekebilir. Her gün lenslerin çıkarılması, solüsyonlarının güncellenmesi ve dezenfeksiyon için solüsyonda bekletilmesi şarttır."
Ekran Başı Çalışanlara Gözlük Tavsiyesi
 
Özellikle bilgisayar karşısında uzun saatler geçiren kullanıcıların göz kuruluğu şikayeti yaşadığını belirten Optisyen Semih, bu kişiler için ekran başında gözlük kullanımının daha sağlıklı olacağını ifade etti. Lens kullanımının haftada 1-2 günle veya özel günlerle sınırlandırılmasının daha doğru bir tercih olacağını ekledi.
 
Lens ve Solüsyon Fiyatları Ne Kadar?
 
Piyasadaki güncel lens ve solüsyon fiyat aralıklarına değinen Semih, maliyetlerin numara ve lens türüne göre değiştiğini söyledi:
 
  • Şeffaf Lensler: 1.500 TL ile 2.000 TL bandından başlıyor.
  • Özel/Torik (Astigmatlı) Lensler: Özelliklerine bağlı olarak 3.500 TL ile 4.000 TL’ye kadar çıkabiliyor.
  • Lens Solüsyonları: Kalitesine göre 250 TL - 300 TL seviyelerinden başlayarak 600 TL'ye kadar alıcı buluyor.
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