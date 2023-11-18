METEOROLOJİK UYARI: KUVVETLİ YAĞIŞLARA HAZIRLIK

Başlama Zamanı: 18.11.2023 18:00 TSİ

Bitiş Zamanı: 19.11.2023 00:00 TSİ

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Isparta ve Burdur çevrelerinde 18 Kasım 2023, saat 18:00'den itibaren kuvvetli yağışlar beklenmektedir. Bu yağışlar, 21-50 kg/m2 arasında olup, sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde gerçekleşecektir. Ayrıca, 2000 m üzeri rakımlı yerlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı da gözlemlenebilir.

OLASI ETKİLER:

Ulaşımda Aksamalar: Yoğun yağış nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabilir. Sürücülerin dikkatli olmaları önemlidir.

Ani Sel ve Su Baskınları: Dere yataklarının dolmasıyla ani sel ve su baskınlarına karşı önlem alınmalıdır.

Hortum Riski: Gelişebilecek şiddetli yağışlar, hortum riskini artırabilir. Açık alanlarda dikkatli olunmalıdır.

Yıldırım: Şiddetli yağışlarla birlikte yıldırım riski bulunmaktadır. Açık alanlardan uzak durulmalıdır.

Yerel Dolu Yağışı: Dolu yağışı olasılığına karşı tedbirli olunmalıdır.

ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER:

Halkın, yağış başlamadan önce su birikintilerini boşaltması önemlidir.

Sürücüler, yağışlı hava koşullarına uygun hızda seyretmeli ve güvenli mesafeleri korumalıdır.

Nehir kenarları, dere yatakları ve alçak kesimlerdeki riskli bölgelerden uzak durulmalıdır.

Açık alanlarda bulunan vatandaşlar, şiddetli yağış ve yıldırımdan korunmak için kapalı alanlara geçmelidir.