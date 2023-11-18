2. Ulusal Elma Çalıştayı, Eğirdir'de Gerçekleşecek!

Elma, birçok ülke ekonomisi için kilit bir meyve türüdür. Türkiye, elma üretiminde önemli bir yere sahiptir, ancak bu üretimin yalnızca %8'i ihraç edilmektedir. Bu sorunu çözmek amacıyla Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) tarafından düzenlenen "I. Ulusal Elma Çalıştayı"nın ardından, Meyvecilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından "II. Ulusal Elma Çalıştayı" organize edilecektir.

Etkinlik Detayları:

Tarih: 21-22 Kasım 2023

21-22 Kasım 2023 Yer: Meyvecilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Eğirdir, Isparta

Bu çalıştay, 2012-2023 yılları arasındaki gelişmelerin ve dünya genelindeki yeni eğilimlerin ışığında, önceki "Eylem Planı"nın gözden geçirilmesini ve revize edilmesini amaçlamaktadır. Türkiye'nin elma endüstrisinin iç ve dış pazar rekabet gücünü artırmak için atılacak adımların tartışılacağı bu etkinlik, sektördeki paydaşları bir araya getirerek stratejik bir yol haritası oluşturmayı hedeflemektedir.

Bu çalıştay, elma üreticileri, akademisyenler, sektör temsilcileri ve diğer paydaşları bir araya getirerek sektördeki güncel konuların ele alınmasına ve ortak çözümler bulunmasına katkı sağlayacaktır.