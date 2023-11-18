Isparta 32 Spor’a destekler sürüyor

Türkiye 2. Futbol Ligi Kırmızı Grupta mücadele eden Isparta 32 Spor’a İş İnsanı Nurullah Ayvalı, İş İnsanı Mustafa Keşküş, Aykar Organizasyon A.Ş. ve Yamaç Taahhüt İnşaat A.Ş. maddi destekte bulundular. Ayrıca 24 Erzincanspor deplasmanının masrafları iş insanları tarafından karşılanacak.Isparta 32 Spor Başkanı Gültekin Özdemir ve Futbol Şube Sorumlusu Fehmi Gezer ve Basın Sözcüsü Serkan Başpınar, ziyarette destek olan iş insanlarına ve şirketlere isimlerinin yazılı olduğu forma hediye ettiler.Isparta 32 Spor Başkanı Gültekin Özdemir ise İş İnsanı Nurullah Ayvalı, İş İnsanı Mustafa Keşküş, Aykar Organizasyon A.Ş. ve Yamaç Taahhüt İnşaat A.Ş’ye teşekkür etti.