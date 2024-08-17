METEOROLOJİK UYARI: ISPARTA BURDUR ANTALYA MUĞLA

METEOROLOJİK UYARI

(SICAKLIK DEĞERLENDİRMESİ)

Başlama Zamanı: 18.08.2024 12:00 TSİ

Bitiş Zamanı: 22.08.2024 18:00 TSİ

Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, 18.08.2024 Pazar gününden itibaren, kıyı kesimlerde mevsim normallerinde, diğer yerlerde ise mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde sıcaklıklar beklenmektedir.

Merkezlerde beklenen en yüksek sıcaklıklar şu şekildedir:

Antalya: 33-39°C

Isparta: 35-37°C

Burdur: 36-37°C

Muğla: 36-38°C

Yüksek seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11:00 - 16:00 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

METEOROLOJİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

BÖLGE TAHMİN ve UYARI MERKEZİ