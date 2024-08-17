Çinli Ganfeng Lityum'dan Türkiye'ye Dev Yatırım: 500 Milyon Dolar

Dünyanın önde gelen lityum pil üreticilerinden Çin merkezli Ganfeng Lityum Grubu, Türkiye'ye 500 milyon dolarlık yatırım yapacağını açıkladı. Bu büyük yatırım, Türkiye'nin batarya teknolojileri ve enerji depolama alanındaki stratejik konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.

Yatırım Detayları

Hong Kong Borsası'nda 26 milyar dolarlık piyasa değeriyle işlem gören Ganfeng Lityum, Türkiye'nin en büyük asit-kurşun pil üreticilerinden Yiğit Akü ile ortak bir girişim kurma anlaşmasına vardı. Türkiye'de kurulacak tesiste, yılda 5 GWh kapasiteye ulaşması beklenen lityum pil üretimi yapılacak.

Bu yatırım, Türkiye'de 400 kişiye istihdam sağlanmasını ve küresel lityum-iyon pil pazarında Türkiye'nin rolünü güçlendirmeyi amaçlıyor. 2030 yılına kadar bu pazarın yıllık yüzde 15,70'lik bir büyüme oranına ulaşacağı ve 188 milyar dolara yükseleceği tahmin ediliyor.

Ganfeng Lityum’un Küresel Rolü

Çin'in Xinyu kentinde faaliyet gösteren Ganfeng Lityum, 2017 yılından itibaren elektrikli araç endüstrisi için lityum pil üretmeye başladı. Şirket, kısa sürede küresel çapta üretim yaparak dünya devleri arasında yer aldı. Ganfeng, dünyanın en büyük ikinci lityum madeni işletmecisi olarak, lityum hidroksitin yüzde 24'ünü üretiyor ve Tesla, LG, BMW gibi büyük dünya markalarına lityum pil tedarik ediyor.

Bu yatırım, Türkiye'nin lityum pil üretiminde ve enerji depolama teknolojilerinde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor ve ülkenin teknoloji alanındaki gelişimini destekleyecek bir katkı sağlıyor.



