23 İlin Emniyet Müdürü ve 41 İlin Jandarma Komutanı Değişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla gece yarısı Resmi Gazete’de yayımlanan kararnameye göre, Türkiye genelinde 23 ilin emniyet müdürü ve 41 ilin jandarma komutanı değişti.
Emniyet Müdürlüklerindeki Değişiklikler:
- Erol Ayyıldız Emniyet Genel Müdürü görevinden alındı ve Bursa Valisi olarak atandı. Yerine Bursa Valisi Mahmut Demirtaş getirildi.
- Emniyet müdürü değişen 23 ilde yeni atamalar şu şekilde oldu:
- Eskişehir: Tolga Yılmaz
- Tekirdağ: Metin Turanlı
- Tokat: Faruk Aydın
- Aydın: Armağan Adnan Erdoğan
- Bolu: Cemal Dalman
- Burdur: Ahmet Kurt
- Çanakkale: Kenan Kurt
- Niğde: Yılmaz Delen
- Yalova: Ümit Bitirik
- Adıyaman: Ali Haluk Karakuş
- Aksaray: Bekir Demir
- Amasya: Ayhan Saraç
- Bayburt: Barış Erkol
- Çankırı: Aytekin Canıtez
- Erzincan: Zafer Aybaba
- Giresun: Tacettin Çelebi
- Gümüşhane: İsmail Karasakal
- Karaman: Mehmet Turhan
- Kilis: Aykut Korkmaz
- Kütahya: Osman Elbir
- Şırnak: Serdar Büyükleblebici
- Sinop: Sibel Kılıçoğlu
- Antalya: İlker Arslan
Jandarma Komutanlıklarındaki Değişiklikler:
Jandarma Genel Komutanlığı’nda ise 6 general bir üst rütbeye, 16 albay ise generalliğe terfi etti. Jandarma komutanı değişen 41 il şu şekildedir:
- İzmir, Kahramanmaraş, Bursa, Manisa, Muğla, Mardin, Siirt, Bitlis, Erzurum, Şırnak, Tunceli, Ağrı, Trabzon, Nevşehir, Batman, Ardahan, Bayburt, Bartın, Sinop, Yalova, Yozgat, Edirne, Kırşehir, Malatya, Kars, Sivas, Zonguldak, Elazığ, Isparta, Çanakkale, Burdur, Kütahya, Amasya, Bolu, Osmaniye, Kırıkkale, Çankırı, Ordu, Karaman, Muş, Düzce.