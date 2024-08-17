23 İlin Emniyet Müdürü ve 41 İlin Jandarma Komutanı Değişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla gece yarısı Resmi Gazete’de yayımlanan kararnameye göre, Türkiye genelinde 23 ilin emniyet müdürü ve 41 ilin jandarma komutanı değişti.

Emniyet Müdürlüklerindeki Değişiklikler:

Erol Ayyıldız Emniyet Genel Müdürü görevinden alındı ve Bursa Valisi olarak atandı. Yerine Bursa Valisi Mahmut Demirtaş getirildi.

Emniyet Genel Müdürü görevinden alındı ve Bursa Valisi olarak atandı. Yerine Bursa Valisi getirildi. Emniyet müdürü değişen 23 ilde yeni atamalar şu şekilde oldu: Eskişehir: Tolga Yılmaz Tekirdağ: Metin Turanlı Tokat: Faruk Aydın Aydın: Armağan Adnan Erdoğan Bolu: Cemal Dalman Burdur: Ahmet Kurt Çanakkale: Kenan Kurt Niğde: Yılmaz Delen Yalova: Ümit Bitirik Adıyaman: Ali Haluk Karakuş Aksaray: Bekir Demir Amasya: Ayhan Saraç Bayburt: Barış Erkol Çankırı: Aytekin Canıtez Erzincan: Zafer Aybaba Giresun: Tacettin Çelebi Gümüşhane: İsmail Karasakal Karaman: Mehmet Turhan Kilis: Aykut Korkmaz Kütahya: Osman Elbir Şırnak: Serdar Büyükleblebici Sinop: Sibel Kılıçoğlu Antalya: İlker Arslan



Jandarma Komutanlıklarındaki Değişiklikler:

Jandarma Genel Komutanlığı’nda ise 6 general bir üst rütbeye, 16 albay ise generalliğe terfi etti. Jandarma komutanı değişen 41 il şu şekildedir: