METEOROLOJİK UYARI

(ISPARTA VE BURDUR İLLERİNDE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLARA DİKKAT!)

Başlama Zamanı: 25.07.2024 13:00 TSİ

Bitiş Zamanı: 25.07.2024 21:00 TSİ

Yapılan son değerlendirmelere göre, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Isparta ve Burdur illerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bu nedenle sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

METEOROLOJİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

BÖLGE TAHMİN ve UYARI MERKEZİ