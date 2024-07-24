İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Isparta'da Gerçekleştirildi

Isparta İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı (2024/4) Gerçekleştirildi

Isparta'da istihdam ve mesleki eğitime ilişkin 2024 yılının ilk altı ayında yapılan çalışmaların değerlendirildiği ve yılın geri kalanı için eylem planının belirlendiği İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı (2024/4), Isparta Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'nde düzenlendi.

Isparta Valisi Sayın Aydın Baruş'un başkanlık ettiği toplantıya, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, akademisyenler, sendika ve meslek odalarının temsilcileri katıldı.

Toplantının istihdam başlığının ele alındığı ilk oturumunda, İŞKUR İl Müdürü Mustafa Höke, yılın ilk altı ayına ait işgücü verilerini ve istatistiklerini Kurul üyeleri ile paylaştı. Höke, Isparta Çalışma ve İş Kurumu'na kayıtlı işsiz statüsünde 13.187 kişinin bulunduğunu; Ocak ayından bu yana İŞKUR portalında 4.045 kişilik işgücü talebinin yayınlandığını, bu taleplerin %77’sinin karşılanarak 3.112 iş arayanın istihdam edildiğini belirtti. Aktif ve pasif işgücü politikaları kapsamında sürdürülen çalışmalara da değinen Höke, Isparta’da hâlihazırda 57 farklı aktif işgücü programında 292 kişinin mesleki deneyim elde ettiğini ve 103 kişinin Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında çeşitli kamu kurumlarında çalışmaya devam ettiğini söyledi.

Sosyal Güvenlik Kurumu Isparta İl Müdürü Hüseyin Karagöz ise Isparta’daki çalışan sayılarına ilişkin güncel bilgileri aktardı. Toplantıda ayrıca, engelli ve eski hükümlü işçi çalıştırmayan işverenlere kesilen idari para cezalarını kullandırmaya yetkili komisyona gönderilmek üzere hazırlanan 2024 yılı 2. dönem engelli ve eski hükümlü projeleri değerlendirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce Isparta’daki Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin alan-bölümleri hakkında bilgilendirme yapılan mesleki eğitim gündemli ikinci oturumun ardından, genel görüş ve önerilerin alınması ile İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı sona erdi.

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