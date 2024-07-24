ITSO'dan Üyelerine 'Uluslararası Ticarette Dijital Dönüşüm' Semineri

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO), iş dünyasına yönelik "Uluslararası Ticarette Dijital Dönüşüm" konulu bir seminer düzenledi. Seminer, iş dünyasının dijitalleşme sürecinde adımlarını nasıl atacağına dair önemli bir yol haritası sundu.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Günseli Boşgelmez’in sunumuyla gerçekleşen seminere ITSO Başkanı Metin Çelik, Yönetim Kurulu ve Oda üyeleri katıldı.

Seminerin açılış konuşmasında ITSO Yönetim Kurulu Başkanı Metin Çelik, günümüz ticaret dünyasının hızla değiştiğine ve bu değişimde dijital teknolojilerin kritik rol oynadığına vurgu yaptı. “Ticarette Dijital Dönüşüm” kavramının iş dünyasında köklü değişikliklere işaret ettiğini belirten Çelik, işletmelerin bu teknolojileri kullanarak verimliliklerini artırabileceklerini ve rekabet güçlerini güçlendirebileceklerini ifade etti.

Başkan Çelik ayrıca, e-ticaret platformları, dijital pazarlama stratejileri, veri analitiği ve yapay zeka gibi teknolojilerin işletmeler için küresel düzeyde müşteri tabanını genişletme ve yeni pazarlar keşfetme fırsatı sunduğunu vurguladı. İşletmelerin bu teknolojilerden en iyi şekilde faydalanabilmeleri için stratejik planlamalar yapmaları ve yenilikçi düşünmeyi teşvik etmeleri gerektiğini belirtti.

Seminerde Dr. Günseli Boşgelmez ise, Ticarette Dijital Dönüşüm, Uluslararası Ticarette Kullanılan Dijital Teknolojiler, Blokzincir Teknolojisi ve Uluslararası Ticaret, Dijital Ticaret Sistemleri ve Uygulamaları gibi konularda detaylı bilgiler verdi. Özellikle ticaretin teknoloji kaynaklı yeniden şekillenmesine nasıl hazırlanılması gerektiği üzerinde durdu.

Seminer, katılımcıların sorularının yanıtlanmasıyla sona erdi.

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası

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