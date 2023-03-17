Yıllık ortalama 1 milyon 230 bin 580 ton rekolteyle Türkiye'nin elma üretiminde önemli bir yere sahip İlimizdeki elma bahçelerinde hummalı bir çalışma yapılmaktadır.Baharın gelmesiyle birlikte yeni sezon hazırlıkları kapsamında elma ağaçları büyük bir titizlikle budanmaktadır. Elma ağaçlarının budanması kültürel mücadele yöntemleri arasında yer almaktadır. Meyve yetiştiriciliğinde kaliteli ve yüksek verimin gereklerinden birisi de kurallara uygun budamadır. Bu nedenle ilimiz Eğirdir İlçesinde, budama tekniklerini benimsetmek amacıyla Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce yerinde budama eğitimi düzenlenmiştir.Eğitimde budamanın yanı sıra meyve yetiştiriciliği, çeşit seçimi, bahçe tesisi, bitki besleme, sulama, aşılama, hastalık ve zararlılara karşı mücadele konularında da bilgi verilmiştir. Eğitimin sonunda hastalık ve zararlıların mücadelesinde pestisit uygulamasına hemen karar verilmemesi, öncelikle kültürel ve entegre mücadele yapılması gerektiği, son çarenin kimyasal mücadele olduğu vurgulanmıştır.Üreticiler ile teknik personel soru ve tecrübe paylaşımlarıyla eğitime katkı sağlamıştır. Üreticilerin talepleri doğrultusunda uygulamalı eğitimlere devam edilecektir.Eyup ADIGÜZELİl Müdürü