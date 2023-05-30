(ISPARTA ÇEVRELERİNDE BEKLENEN KUVVETLİ YAĞIŞLARA DİKKAT!)

Başlama zamanı: 31.05.2023 12:00 TSİ

Bitiş zamanı: 31.05.2023 19:00 TSİ

Meteoroloji değerlendirmelerine göre, şu anda devam eden yağışların yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden akşam saatlerine kadar İsparta çevresinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olması beklenmektedir. Bu nedenle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Bu uyarı Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından iletilmiştir. Lütfen bu bilgilere dikkat ederek gerekli önlemleri alınız.