Isparta'da Trafik Kazası: Kamyonet Şarampole Devrildi, 1 Ölü, 1 Yaralı

Sütçüler ilçesinde yaşanan bir trafik kazası, Isparta'yı yasa boğdu. İşte detaylar:

Olay Yeri: Dibekli Mahallesi, Isparta/Sütçüler

Bir kamyonet, Sezgin Özen'in kontrolünde Dibekli Mahallesi mevkisindeki şarampole devrildi. Durumu görenlerin ihbarı üzerine sağlık ve jandarma ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.

Kazada, kamyonette bulunan Rafet Çürük maalesef olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü Sezgin Özen ise yaralandı. Özen, hızla yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Çürük'ün cenazesi ise olay yerinde yapılan inceleme sonrasında hastane morguna gönderildi.

Bu, Isparta'da meydana gelen son dakika bir kaza haberi olarak aktarılmaktadır. Yaşanan bu acı olayın ardından tüm yakınlarına başsağlığı ve yaralıya acil şifalar dileriz.



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