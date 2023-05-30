IGSİAD, TKDK İl Koordinatörü Prof. Dr. Süleyman Gülcü'yü ziyaret etti

Isparta Girişimci Sanayici ve İş İnsanları Derneği (IGSİAD) Yönetim Kurulu, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) İl Koordinatörü Prof. Dr. Süleyman Gülcü'yü ziyaret etti. Ziyaretin amacı, yeni yönetim kurulunun kurumlarla tanışarak ilişkileri güçlendirmek ve kurumların işleyişi ve görevleri hakkında bilgi edinmek, birlikte yapılacak çalışmalar konusunda görüş alışverişinde bulunmaktı.

IGSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Kubilay Kapi, ziyaretin amacını vurgulayarak, "Tarım sektörünün hızlı bir şekilde matematiksel ve bilimsel olarak üretici açısından araştırılıp ortaya konması için çalışmalar yaptık. Üretici için en verimli ve karlı ürünleri belirlemek için 20 yıllık programlar araştırdık. Üretim miktarı, tüketim miktarı, devletin desteklediği konular ve pazarlama stratejileri gibi çok yönlü araştırmalar yaptık. Bu bilgiler ışığında çiftçileri ve üreticileri yönlendirerek desteklemeye çalışıyoruz. Havza bazlı üretim ve kümelenme çalışmalarına da önem veriyoruz." dedi.

TKDK İl Koordinatörü Prof. Dr. Süleyman Gülcü ise ziyaretten memnuniyetini dile getirerek, TKDK'nın faaliyetleri hakkında bilgi verdi. TKDK'nın Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanıyla desteklenen IPARD Programı Fonu'ndan kaynak sağladığını belirtti. Gülcü, projelerin dikkatli bir şekilde incelendiğini ve desteklerin sıkı denetimlerle takip edildiğini söyledi.

Ziyarete katılan IGSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Kubilay Kapi ve üyeleri, Prof. Dr. Süleyman Gülcü'ye bilgileri ve misafirperverliği için teşekkürlerini iletti.