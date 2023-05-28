(ISPARTA’NIN GÜNEY İLÇELERİNDE BEKLENEN KUVVETLİ YAĞIŞLARA DİKKAT!)

Başlama Zamanı: 28.05.2023 10:00 TSİ

Bitiş Zamanı: 28.05.2023 22:00 TSİ

Açık alanlardan ve su kenarlarından uzak durun.

Şiddetli yağış sırasında yüksek bölgelerden akan sulara yaklaşmayın.

Elektrik kesintisi ihtimaline karşı gereken önlemleri alın.

Açıkta bulunan eşyalarınızı koruyucu bir alana yerleştirin.

Trafikte güvenli bir şekilde seyretmek için hızınızı düşürün ve araç emniyet kurallarına uyun.

Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, 28.05.2023 Pazar günü Isparta'da güney ilçelerinde gök gürültülü sağanak yağışlar beklenmektedir. Bu yağışların yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması tahmin edilmektedir.Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklarla karşılaşma ihtimali bulunmaktadır. Bu nedenle, lütfen dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Güvenliğiniz için aşağıdaki önlemleri almanız önemlidir:#Isparta #HavaDurumu #MeteorolojikUyarı #GüvenlikÖnlemleri #Yağışlar