Meteoroloji'den Isparta. Burdur ve Antalya İçin Önemli Uyarı

Antalya: 32-36°C

Muğla: 37-39°C

Isparta: 36-39°C

Burdur: 36-39°C

Başlama Zamanı: 03.08.2023 12:00 TSİ Bitiş Zamanı: 06.08.2023 18:00 TSİYapılan son değerlendirmelere göre; mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, bölge genelinde etkisini artırması beklenmektedir.Sıcak hava dalgasının 03.08.2023 Perşembe günü etkisini artıracağı ve hafta başına kadar devam edeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkları, sahil kesimlerinde 2 ila 4 derece civarında, iç kesimlerde 4 ila 8 derece civarında artacağı tahmin ediliyor. Nem değerleri bölgemizin iç kesimlerinde %30-50, sahil kesimlerinde %50-80 arasında seyretmesi bekleniyor.Tahmin Edilen Sıcaklık Değerleri:Yüksek sıcaklık ve yüksek nem ile birlikte hissedilen sıcaklıklarda artış beklendiğinden, bölgemizde yaşayan kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.METEOROLOJİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BÖLGE TAHMİN ve UYARI MERKEZİ